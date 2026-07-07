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Cristi „Țiplă” din sezonul 10 Mireasa și iubita lui vor deveni părinți. Fostul soț al Daianei va deveni tată de fată

Cristi „Țiplă” nu numai că și-a refăcut viața după divorț, ci se și pregătește pentru un nou capitol din viața sa. Fostul concurent al sezonului 10 Mireasa și iubita lui așteaptă o fetiță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 11:11 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 11:40
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Cristi „Țiplă” din sezonul 10 Mireasa și iubita lui vor deveni părinți | Antena 1 & TikTok
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Cristi din sezonul 10 Mireasa și iubita lui au făcut o petrecere de gender reveal. Fostul concurent care a spus despre el de mai multe ori în emisiune că arată țiplă și așa a căpătat și această poreclă, a sărit de bucurie când a văzut fumul roz din spatele lui.

Din reacția lui Cristi Țiplă reiese că își dorea o fetiță.

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Cristi din sezonul 10 Mireasa și iubita lui vor deveni părinții unei fetițe

Mama lui Cristi a publicat pe rețelele sociale imagini de la petrecere. Doamna Cristina le-a oferit un tort roz viitorilor părinți și i-a îmbrățișat cu foc. „Exact ceea ce și-a dorit. I-am scris <<La mulți ani, tati! De abia aștept să te îmbrățișez!>> (...) Nu a avut nicio bănuială, nici el, nici ea (n.r. dacă vor avea fetiță sau băiat)”, a transmis doamna Cristina în mediul online.

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Cristi a fost concurent în sezonul 10 Mireasa, unde a participat susținut de mama lui, doamna Cristina. Fostul concurent s-a căsătorit în emisiune cu Daiana, însă relația lor nu a funcționat în afara casei. Cei doi au divorțat la începutul lui 2025. La scurt timp de la divorț, Cristi a făcut niște comentarii la adresa fostei soții, iar aceasta a reacționat.

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„Să fiu la piscină cu tovarășii mei și ea să facă twerk în apă, să dea din fund la modul cel mai urât, și să o filmeze toți, ce etichetă are fata aia? Din 50 de postări, 49 sunt în chiloți. Primea, în privat, poze indecente de la bărbați. Nu regret nicio femeie din viața mea. Pe mine nu m-a lăsat nicio femeie în viața asta. Eu sunt miezul. Sunt 10/10!", sunt câteva dintre cuvintele lui Cristi, iar Daiana a venit la vremea aceea cu o replică:

„Ceea ce a fäcut el în această seară a fost foarte urât, dar aici vedem caracterul fiecăruia. Eu n-o să ies să mai vorbesc nimic despre el, sau despre noi, cum n-am făcut nici pānă acum, sunt reală și sinceră, cum am fost mereu, cine e capabil să vadă, să vadă și cine nu, nu....asta este. Eu nu trăiesc cu vorbele nimănui și sunt capabilă să-mi fac banii mei și să mă întrețin singură din muncă cinstită.

Aşa că, atâta timp cât nimeni nu îmi dă nimic, nimeni nu e lângă mine, nimeni nu mă întreabă dacă mai pot să muncesc câte 12h zi de zi, tot nimeni n-are dreptul să mă judece pentru stilul meu şi postările mele. Prefer să mă postez aşa cum o fac, si sunt mândră de mine,de cine sunt și de cum arăt, decât să mă postez călugărița

Atâta timp cât sunt o femeie singură și fără obligații, nu văd de ce ar avea cineva vreo treabă cu mine sau de ce ar trebui să-mi țină contul la ce fac și ce postez.

În fine, discuțiile și vorbele știu că vă plac tuturor. Asta ați vrut, asta ați obținut. Am tăcut foarte mult timp și m-am abținut de la multe, și o s-o fac și acum.

Dar este pentru ultima dată. Dacă o să mai fiu jignită pe nedrept, voi răspunde cu aceeași monedă. Nu mai stau cu vorbă bună cu nimeni, pentru că în lumea asta fiecare e pentru el, nu?

Așa o să fiu și eu de acum înainte, că prea m-am săturat să am bun-simț cu toată lumea.

Vreți respect? Arătați respect. Vreți răutăți în public? Facem răutăți în public. Pot să-mi dau și eu caracterul jos și să începem „show-ul”, dacă tot am fost până acum „mâța blândă”... Nu o să mai fiu”, a scris Daiana pe contul ei de Instagram.

colaj cu cristi țiplă
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