Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, și-au botezat fiul. Imagini superbe cu Rareș Gabriel

Maria și Cristian și-au botezat fiul. Tânăra mămică a publicat un mesaj emoționant în dreptul unei fotografii în care apare alături de micuțul creștinat, care a primit numele de Rareș Gabriel.

La botezul micuțului au participat și Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa. Rareș Gabriel a avut parte de prima petrecere din viața lui și a fost una pe cinste. S-a dansat și s-a chefuit în cinstea micului botezat care a venit pe lume ca o binecuvântare pentru cei doi foști concurenți Mireasa.

Maria a publicat o fotografie în care se vede chipul micuțului. Soția lui Cristian, care a avut o sarcină grea și cu risc, răsuflă ușurată acum că are băiatul sănătos și-l ține în brațe cu o iubire și grijă pe care nu le poate explica în cuvinte.

Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, și-au botezat fiul. Ce imagine emoționantă a publicat tânăra mămică: „Mă copleșește iubirea inexplicabilă pe care ți-o port”

„Rareș Gabriel. Puiul meu mic,TE IUBESC din TOT SUFLETUL MEU!!! Nu mai pot după tine… efectiv m-ai topit și mă topesti in fiecare secundă din fiecare minut. Mami ti-ar spune atatea, însă mă pierd, mă copleșește iubirea inexplicabilă pe care ți-o port, deși e ciudat că de obicei vorbesc intruna.. Pentru mine nu există cuvinte să pot explica tot ce simt pentru tine de când am aflat că vei veni pe lume, ești universul meu,inima mea,esti puiul meu mic. Mi-era frica la început dar acum as înfrunta orice și pe oricine pentru tine. Te voi proteja cat timp voi trăi. Restul ti le spune mami ție, te iubesc și atât”, a scris Maria în dreptul imaginii cu Rareș Gabriel.

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Și Cristian a transmis un mesaj emoționant: Iubirea mea, de când ai venit pe lume, viața noastră a prins și mai multă culoare. Ești raza de soare care ne-a iluminat sufletele. Ești cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi vreodată de la Dumnezeu! Te iubesc necondiționat suflețelul nostru frumos, și mă bucur din toată inima că ai ales să fim părinții tăi pe lumea aceasta. Mami și Tati te iubesc cel mai mult, și vom avea grijă de tine mereu, minunea noastră mică”, a scris soțul mariei pe rețelele sociale.

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Maria a avut o sarcină cu risc: „Probabil v-ați făcut griji pentru noi și pentru bebe, dar să știți că noi suntem foarte bine. Controlul din decembrie ne-a cam dat peste cap și a trebuit să avem foarte mare grijă. Ne-a doborât pentru că nu e ceva ușor de procesat, și am preferat să ținem pentru noi. Eu sunt foarte obosită. Am trecut prin momente grele, dar am preferat să le ținem pentru noi. Când trece o săptămână suntem fericiți că am mai câștigat încă una și încă una”, spunea Maria în primele luni de sarcină.

Maria și Cristian s-a cunoscut în casa Mireasa, s-au căsătorit și au câștigat sezonul 11. La scurt timp de la Finala în care și-au rostit jurăminte superbe, cei doi au anunțat că urmează să devină părinți. În primăvara lui 2026, Rareș Gabriel a venit pe lume.