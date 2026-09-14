Liviu Gherman din sezonul 12 Mireasa, apariție în compania unei cântărețe faimoase. Ce mai face el după divorțul de Emily

Pentru fanii Mireasa care se întreabă ce mai face Liviu Gherman după divorțul de Emily, acesta a apărut recent într-un videoclip al unei cântărețe faimoase!

Liviu Gherman din sezonul 12 Mireasa lucrează în imobiliare, însă nu a renunțat complet la lumina reflectoarelor. Recent, fostul concurent a apărut într-un videoclip al Loredanei.

Loredana a lansat un videoclip în care apare înconjurată de băieți frumoși. Liviu Gherman de la Mireasa se numără printre tinerii care au jucat în videoclip.

Liviu Gherman din sezonul 12 Mireasa, apariție în compania unei cântărețe faimoase. Ce mai face fostul concurent după divorțul de Emily

„Ațipeam cuibăriți unul în altul,

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Ca două lingurițe într-un sertar

Ne trezeam mai îndrăgostiți decât eram

și ne iubeam iar…” , sunt câteva dintre versurile piesei „Dansez de una singură”, pe care Loredana a lansat-o de curând.

În unul dintre cadre, Liviu Gherman este mângâiat de celebra artistă.

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Emily a anunțat divorțul de Liviu în luna aprilie. „Pentru a vă lămuri, căci așa este corect față de voi și poate așa nu mai primesc mesaje peste mesaje…Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate. Nu doresc să dau din casă. Sper să ne respectați decizia, chiar dacă vă este greu și vă înțeleg”, a transmis Emily.

Ulterior, a venit și Liviu cu un mesaj: „Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați rupt câteva minute din timpul vostru să-mi transmiteți gânduri bune. De Paște vă doresc liniște, sănătate și oameni frumoși alături. Apreciez fiecare mesaj și fiecare gând- contează mai mult decât credeți”, a scris Liviu pe rețelele sociale.

Cei doi s-au despărțit la aproximativ 4 luni de când s-au cununat civil. Emily și Liviu s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025, după o poveste plină de răsturnări de situație, de plecări și reveniri.