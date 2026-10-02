Paula și Alberto s-au împăcat, iar concurentul Mireasa a luat o decizie în privința Claudiei. În gala de pe 2 octombrie 2026, a fost difuzată discuția care a dus la reconcilierea dintre cei doi iubiți.

Alberto a început cu un monolog pentru a se calma, apoi a mers și a chemat-o pe Paula la discuție cu un ton impunător. După ce au spus amândoi ce i-a deranjat, cei doi au ajuns la împăcare, băiatul făcându-i iubitei promisiunea de a nu mai repeta greșelile.

„Eu știu ce te-a deranjat pe tine. Totul a plecat din cauza mea. Dar nu te pot scoate din cap. Degeaba fac afirmații despre cum mă privește o femeie, dacă tu ești în mintea mea. M-a luat gura pe dinainte. Eu când văd că sunt privit îmi place, mă simt în centrul atenției. Eu am simțit că ea se uită foarte mult la mine. Nu se va mai repeta să fac ceva din ce te deranjează. Promit solemn. Chiar îmi pare foarte rău”, i-a spus Alberto Paulei, care a decis să-l ierte, însă cu unele rezerve:

„Sunt încă dezamăgită și asta știe, am vorbit mai multe aseară, știe ce are de făcut și ce se va întâmpla dacă repetă aceeași greșeală”, a spus Paula în gala Mireasa.

Cum s-au împăcat Alberto și Paula. Ce a promis concurentul Mireasa și ce a decis în privința Claudiei: „Momentan vreau să păstrez tăcerea!”

Alberto a luat decizia de a o ignora total pe Claudia. Concurentul și-a spus hotărârea în gala Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

„Claudia este de domeniul trecutului. A fost și nu va mai fi. Va fi inexistentă. Nici măcar o privire, nici măcar un salut. Nu mai vreau! Momentan vreau să păstrez tăcerea!”, a spus Alberto

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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