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Cine intră în cursa de eliminare la Mireasa, după gala de pe 2 octombrie. Fetele au făcut nominalizări. Cine a avut imunitate

În gala Mireasa de pe 2 octombrie 2026, fetele au nominalizat un băiat care să părăsească emisiunea Mireasa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 13:44 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 16:09
Doi concurenți intră în cursa de eliminare | Antena 1
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Patrick și Bogdan au avut imunitate, fiind concurenți noi.

Maria l-a nominalizat pe Cristian;

Andreea l-a nominalizat pe Cristian;

Veronica l-a nominalizat pe Cristian;

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Paula l-a nominalizat pe Cristian;

Claudia l-a nominalizat pe Cristian;

Anne-Mary l-a nominalizat pe Cristian;

Irina l-a nominalizat pe Cristian.

Băiatul are unanimitate de voturi.

Cine intră în cursa de eliminare la Mireasa. Un băiat din cuplu, în pericol de eliminare

Cristian intră în cursa de eliminare cu Ronaldo, băiatul de pe penultimul loc. Cristian a fost moșternirea lăsată de Ionuț și Emanuel și ultimul în clasamentul publicului, motiv pentru care a intrat în cursă alături de iubitul Irinei, de pe penultimul loc.

Cursa de eliminare a fost anunțată în gala Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Până în gala de pe 9 octombrie 2026, telespectatorii pot răspunde la întrebarea: „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, variantele fiind: Cristian și Ronaldo. Cursa este disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

„Eu și Irina consider că am câștigat ce era de câștigat în emsiunea Mireasa”, a spus Ronaldo, în timp ce iubita a precizat că nu și-ar dori să plece și să o lase singură.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 2 octombrie 2026... Cum s-au împăcat Alberto și Paula. Ce a promis concurentul Mireasa și ce a decis în privința Claudiei...
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