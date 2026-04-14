Mesajul lui Liviu din sezonul 12 Mireasa, la scurt timp după ce Emily a anunțat divorțul. Ce le-a transmis susținătorilor

La scurt timp după ce Emily a anunțat că ea și Liviu au depus actele de divorț, băiatul a avut un mesaj pentru susținători.

Liviu a publicat un mesaj de Paște pentru a le mulțumi tututor celor care i-au transmis gânduri bune. Mesajul fostului concurent Mireasa a venit la scurt timp după ce Emily a confirmat că ei doi nu mai formează un cuplu și că divorțează.

Mesajul lui Liviu din sezonul 12 Mireasa după ce Emily a anunțat divorțul. Ce le-a transmis susținătorilor: „Contează mai mult decât credeți”

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați rupt câteva minute din timpul vostru să-mi transmiteți gânduri bune. De Paște vă doresc liniște, sănătate și oameni frumoși alături. Apreciez fiecare mesaj și fiecare gând- contează mai mult decât credeți”, a scris Liviu pe rețelele sociale.

Emily a postat pe Instagram în Vinerea Mare, unde a declarat că ea și Liviu sunt în plin divorț.

„Pentru a vă lămuri, căci așa este corect față de voi și poate așa nu mai primesc mesaje peste mesahe…Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate. Nu doresc să dau din casă. Sper să ne respectați decizia, chiar dacă vă este greu și vă înțeleg”, a transmis Emily.

Cei doi s-au despărțit la aproximativ 4 luni de când s-au cununat civil.

Cum a început povestea de dragoste dintre Emily și Liviu

Emily a intrat în casa Mireasa ca una dintre cele zece fete cu dorința de a găsi un partener real și de a trăi o poveste de dragoste autentică sub ochii telespectatorilor. Pe parcursul competiției, a trecut prin numeroase emoții intense și decizii importante, inclusiv eliminarea din emisiune în urma unei curse istorice, revenirea în calitate de Afrodita și sentimente contradictorii.

Liviu a fost unul dintre băieții care au intrat în poveste cu inima deschisă, dar cu experiențe sentimentale complexe. Concurentul avut momente de confuzie și a trăit emoții intense până a recunoscut că Emily este singura cu care și-ar dori să își întemeieze o familie.

Povestea lui Emily în emisiune a început, însă, alături de Cristian. Încă de la prima petrecere, ei au fost foarte apropiați și au intrat rapid într-o cunoaștere. La acel moment, Liviu a avut o mimică serioasă și ulterior, s-a declarat că s-a simțit ținut în stand-by și nemulțumit de „jocul” pe care l-a făcut tânăra.

În urma Task-ului alinierii, Emily și Liviu au avut un date, unde tânărul și-a menținut părerea cum că fata l-a plăcut de la început pe Cristian, chiar dacă ea a spus că a fost ceva spontan. Cunoșterea fetei cu Crisitan s-a încheiat la fel de repede pe cât a început, după ce aceasta a susținut că se simte sufocată și că nu mai e atrasă de el.

În acest timp, Liviu intrase într-o cunoaștere cu Ștefania. Însă, el susținea că a văzut priviri din partea lui Emily și se simte confuz. Tânărul recunoștea că încă este atras de Emily, dar nu se apropie de ea pentru că nu consideră că ar fi o relație de viitor. Astfel, la doar o zi după ce el îi spunea Ștefaniei că vrea o pauză în relație, fata a luat hotărârea să încheie cunoașterea.

Acela părea și momentul decisiv în care băiatul s-a declarat hotătât să o cunoască pe Emily. Liviu a primit, însă, un refuz și s-a sărutat cu Ștefania. Cei doi s-au declarat un cuplu în casa Mireasa, însă nici de această dată nu au lipsit controversele. După ce el a petrecut 12 ore alături de Emily la Task-ul cătușelor, acesta și-a dat seama că Ștefania nu este tiparul lui de fată.

Liviu s-a lovit din nou de refuzuri din partea lui Emily și la un moment dat, a răbufnit aruncându-i cuvinte grele, după ce la petrecere, o curtase. El a insistat că fata face anumite „jocuri” și a urmat o perioadă grea pentru Liviu.

Un alt moment cheie a fost eliminarea lui Emily. În urma unei curse de eliminare unice în istoria Mireasa, în care au fost implicați toți concurenți, aceasta a fost votată să părăsească emisiunea. Ea s-a bucurat de rezultat și mai mult, i-a sugerat prietenei sale Lavinia, să se îndrepte către Liviu. Astfel, pentru scurt timp, cei doi au fost apropiați.

Liviu a avut, din nou, un moment de slăbiciune și simțindu-se singur, el a căutat alinare în brațele Ștefaniei. Diana a susținut ferm că, de fapt, între ei doi nu poate fi nimic pentru că Liviu are sentimente pentru Emily, așa că a invocat Jocul Afroditei.

Emily a revenit în casă pentru 12 zile în care l-a testat pe băiat. Cei doi au avut în permanență ușile deschise, au petrecut tot timpul împreună și au dormit îmbrățișați. Odată cu revenirea ei în casă, fata a recunoscut că a avut sentimente pentru Liviu tot timpul, dar nehotărârea lui a făcut-o să aibă semne de întrebare. Deși s-au apropiat extrem de tare, la finalul Jocului Afroditei, ea a decis să nu rămână în casă, în ciuda faptului că ambii aveau sentimente unul pentru celălalt, iar el i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă, chiar în live. În perioada testului, și doamna Vasilica, mama lui Liviu se afla în casă astfel, că ea, fiul ei și pe rând, Emily și Ștefania au petrecut câte o noapte singuri în casa băieților pentru a lămuri situațiile.

După plecarea fetei, la îndemnul Simonei Gherghe, Liviu i-a făcut chemare în casă, iar în gala din 21 noiembrie 2025, Emily a revenit în competiție cu drepturi depline. Acest lucru a dat curs altor discuții tensionate, iar prieteniile lor din casă s-au destrămat. Ei eu continuat să își trăiască povestea de dragoste, iar pe 2 decembrie s-au logodit, la mare, într-un decor de vis.

Fericirea lor a fost, însă, umbrită de votul casei. Liviu și Emily au fost nominalizați drept cuplul care să fie eliminat, însă tinerii logodiți au primit șansa de a se căsători în Finala sezonului 12 Mireasa, fără să intre în competiția pentru marele premiu. Nici ultima săptămână nu a fost lipsită de evenimente pentru ei.

La Task-ul telefoanelor, băiatul a găsit o serie de mesaje între logodnica lui și fostul concurent, Cristian Marinescu, ce l-au pus pe gânduri. Astfel, cu doar o seară înainte de a spune „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, ei încă se gândeau dacă să facă pasul cel mare. Totuși, Emily și Liviu s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025.

Cei doi și-au jurat iubire în Finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025 și au pornit la drum ca familia Gherman.