Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Darius, detalii neștiute despre trecutul scandalos al Danielei! Ce a ieșit la iveală

În episodul 5 din Mireasa: Confesiuni, Darius a făcut dezvăluiri complet neașteptate despre Daniela, fosta lui iubita. Află ce detalii au ieșit la iveală despre trecutul tinerie.

În episodul 5 al show-ului Mireasa: Confesiuni, protagonistul a fost Darius, care și-a deschis inima și a dezvăluit ce detalii uluitoare a aflat despre trecutul Danielei, fosta lui iubită.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

Darius, detalii neștiute despre trecutul scandalos al Danielei! Ce a ieșit la iveală, la Mireasa: Confesiuni

Darius și-a deschis sufletul și a dezvăluit detalii despre experiența lui trăită în casa Mireasa, sezonul 13. Înterbat cum s-a simțit atunci când a văzut-o pe fosta sa iubită alături de Mihai, după marea finală, acesta a mărturisit:

„Sunt imun, adică nu am sentimente nici de ură, nici de supărare, nici de fericire, nici de dezamăgire. Sunt exact ca și cum aș vedea un om pe stradă pe care nu îl cunosc. Nu ne-am salutat. L-am salutat pe Mihai, față de Mihai nu am nimic, mă respectă, îl respect, nu am nimic cu el. Pe ea nu am cum să o salut, din moment ce minte în față și s-a jucat și a dramatizat și s-a victimizat tot sezonul, s-a ținut de mine doar ca să rămână în competiție. Nu am cum să acord respect unei persoane care nu m-a respectat. Nu cred că m-a respectat vreodată, a fost un respect fals. A fost fals tot ce s-a întâmplat între noi, de la început, doar a jucat-o foarte bine”.

Concurentul a ținut să povestească varianta lui de poveste, după toate cele întâmplate în casa Mireasa, sezonul 13:

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„Când am intrat în casă, ea a fost singura persoană care s-a ridicat să mă pupe, fix în prima zi. După câteva zile mi-a zis că îi place de mine, am zis că și eu. Vineri când trebuia să se pună în spatele meu, s-a pus în spatele lui George, nu m-a ales pe mine. În momentul ăla m-a dezamăgit, dar încercam să o înțeleg. A intrat în emisiune drept victimă, se dramatiza, încercam să o înțeleg, să fiu salvatorul ei. Apoi iarăși eram în tatonare cu mine, mă seducea, îi răspundea, apoi iar mă voia, apoi iar nu mă voia. Am început să formăm relație fix când eram în cursa de eliminare. Pe moment am crezut în cuvintele ei, dar becul mi s-a aprins fix în ziua în care am cumpărat inelul. Înainte cu o seară m-am rugat la Dumnezeus să îmi dea un semn. Mi-a povestit ceva cu câteva zile înainte, era ceva poveste de la început, dar era o variantă diferită, m-am prins că mă minte. Iar au apărut reproșurile, se lua de mine că beam apă, se lua de mine din orice. M-am prins că povestea diferit, că mă minte. Eram tot mai atent, am observat că se joacă și că nu mai e Daniela de la început”, a mărturisit tânărul.

Tot în cadrul aceluiași materal de la Mireasa: Confesiuni, Darius a făcut o dezvăluire complet neașteptată despre trecutul și despre viața personală a Danielei:

„Nu cred că Daniela a simțit ceva pentru mine, a jucat-o foarte bine. E top la arta seducției, la a se juca. Eu când am ieșit din emisiune am aflat foarte, foarte multe lucruri, mi-am dat seama că, de fapt, chiar a jucat-o. Am primit informații de la o vecină de-a ei că, de fapt, ea a umblat cu fostul ei iubit, trebuia să se căsătorească, fostul ei iubit a prins-o cu altcineva și a bătut-o, și nu a prins-o doar o dată, ci de mai multe ori, și a prins-o înainte de nuntă și a bătut-o. Am aflat că a umblat cu cineva însurat, de etnie rromă, și femeile, neamurile băiatului, când o prindeau o băteau. Și foarte multe alte lucruri, practic era o ispită a familiilor. Și mi-a spus o vecină a ei. Familia ei înțeleg că e o familie de treabă, că tatăl ei are probleme cu alcoolul, însă e un om de nota zece, foarte muncitor, sora ei e e opusul ei, la casa ei. Familia ei nu ar fi sunat de rușine și să mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat de ea”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de tânăr.

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