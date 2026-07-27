Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Dorian, adevărul despre prieteniile din casă! Roxana, confesiune uluitoare despre Claudia și Daniel

Dorian a dezvăluit dacă există prietenii reale în casa Mireasa și cine i-a rămas alături, în timp ce Roxana a dezvălit ce gest neașteptat au putut să facă Daniel și Claudia, când nu erau fimați.

În episodul 4 al show-ului Mireasa: Confesiuni, protagoniștii au fost chiar chiar Roxana și Dorian, concurenții care au fost desemnați de cele mai multe ori ca fiind „mirele săptămânii” și „mireasa săptămânii”. Cei doi au făcut confesiuni surprinzătoare pentru fanii show-ului despre invidie, strategii secrete și sabotaj.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

Dorian, adevărul despre prieteniile din casă! Roxana, confesiune uluitoare despre Claudia și Daniel, la Mireasa: Confesiuni, sezon 9

Protagoniștii celui de-al patrulea episod al show-ului Mireasa: Confesiuni au fost chiar Roxana și Dorian, care au avut ocazia să răspundă la numeroasele întrebări adresate de Andreea Frățilă.

Întrebați dacă există cu adevărat prietenie în casa Mireasa, cei doi foști concurenți de la Mireasa. Meciul iubirii au dezvăluit detalii inedite.

„Da, există, contrar așteptărilor și tuturor zvonurilor, chiar există! Chiar am legat cel puțin două prietenii foarte, foarte frumoase, zic eu. Mă bucur din suflet că îi am ca prieteni și că pot cu adevărat să le zic că sunt prietenii mei: Darius, clar. Și Alexandru!”, a fost confesiunea făcută de Dorian.

Roxana, în schimb, a preferat să dezvăluie un episod din afara camerelor de filmat: „Sincer, o să fiu foarte realistă în legătură cu subiectul legat de prietenie. Eu nu voi băga mâna în foc pentru nimeni. E adevărat, eu pe parcursul acestei emisiuni eu am îndrăgit anumite fete care cumva mi-au și scris în afara casei, mi-au lăsat mesaje pe rețelele de socializare, au încercat să ia legătura cu mine, dar eu am văzut și aseară niște chestii care m-au deranjat la Claudia, dacă vreți și îmi permiteți, și la Daniel. Am aflat că producția a decis ca Daniel să mă ducă la hotel, unde eram cazată, și m-a refuzat pentru că nu mai avea loc de mine și de bagajele mele în mașina lui. Mi-a zis că o iau numai pe Claudia și că pleacă numai cu Claudia. Acest lucru nu m-a deranjat, Claudia nici nu s-a gândit la mine că nu am cu ce să ajung la hotel. L-a luat pe Daniel de mână și a plecat. Noroc de un domn de la producție care a văzut în ce situație mă aflu și m-a dus el unde trebuia să ajung. Dar m-au lăsat ambii acolo, în întuneric, pe o stradă pustie!

Eu cred că atunci când ești un prieten cu adevărat sari în ajutorul celuilalt și, dacă vrei să ajuți cu adevărat, faci eforturi să găsim o soluție, nu mă abandonezi pe trotuar! Chiar m-am supărat și sincer nu a interesat-o pe Claudia cum mă descurc. Am deschis ochii mai bine despre cine îmi sunt cu adevărat prietenii”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de Roxana, în episodul 4 din Mireasa: Confesiuni, sezon 9.

În cadrul aceluiași material video, concurenta a vorbit mai multe despre prietenia ei cu Claudia: „Claudia este o fire foarte schimbătoare, îți spune foarte multe vorbe, dar ea dovedește altceva prin gesturi. Sau poate nu știe definiția unui prieten cu adevărat. Să ne ajutăm reciproc, să fim la bine și la greu alături. Nici la revedere nu mi-a zis aseară”, a mai completat tânăra, care a oferit și alte detalii despre cele întâmplate între ea și Claudia.

Cum au stat cu adevărat lucrurile în privința hainelor împrumutate, dar și ce are de gând să facă dacă va fi căutată de Claudia, după difuzarea materialului.

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