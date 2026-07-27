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Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Dorian și Roxana, dezvăluirile momentului despre invidie, strategii secrete și sabotaj! Ce au zis

Descoperă ce au mărturisit Dorian și Roxana în episodul 4 al show-ului Mireasa: Confesiuni despre invidie, strategii secrete și sabotaj între concurenți. Detalii surprinzătoare au ieșit la iveală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 11:47 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 14:27
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În episodul 4 al show-ului Mireasa: Confesiuni, protagoniștii au fost chiar chiar Roxana și Dorian, concurenții care au fost desemnați de cele mai multe ori ca fiind „mirele săptămânii” și „mireasa săptămânii”. Cei doi au făcut confesiuni surprinzătoare pentru fanii show-ului despre invidie, strategii secrete și sabotaj.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

Dorian și Roxana au făcut dezvăluirile momentului despre invidie, strategii secrete și sabotaj! Ce au zis, la Mireasa: Confesiuni, sezon 9

Vă reamintim faptul că Dorian a fost desemnat „mirele săptămânii” timp de 19 ori, iar Roxana s-a putut mândri cu titlul de „mireasa săptămânii” timp de 11 săptămâni.

Întrebați cât de greu a fost să reprezinte acest titlu, cei doi și-au deschis inima și au făcut confesiuni interesante pentru fanii emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

„A fost și greu, a fost și ușor, depinde de moment. Au fost câteodată decizii greu de luat, da. E și greu, dar e și ușor, în același timp”, a zis Dorian.

„Pe moment nu ne dăm seama cât de greu este să fii mirele și mireasa săptămânii. Da, într-adevăr, am avut momente unde noi trebuia să luăm decizii foarte importante, fiind vorba de eliminări, de alegeri, de a salva pe cineva din cursa de eliminare. Eu am fost pusă în aceasă situație și sincer am avut o mare presiune pe umerii mei și decizia a fost una grea pentru mine”, a mărturisit Roxana.

Întrebați dacă aceste titluri deținute de-a lungum competiției au atras și invidie din partea celor din jur, Dorian și Roxana au avut o reacție neașteptată.

„Sunt 100% convins că da. Eu am simțit-o pe pielea mea, la confruntarea aceea mai ales! Din partea lui Daniel am primit cea mai mare invidie, părerea mea, asta ma simțit eu. Da, eu am zis că Daniel a jucat foarte bine un joc stabilit încă de la început. Strict pentru chestia asta. Nu înțeleg pentru ce l-ar fi făcut atât de fericit titlul de mirele săptămânii, oricum și el a declarat de foarte multe ori că el își dorește foarte mult să ajungă acolo. Nu înțeleg care a fost până la urmă ideea. Dar a făcut mișcări în direacția aceea”, a fost confesiunea extrem de sinceră făcută de Dorian.

Întrebat dacă a fost sabotat vreodată de Daniel, acesta a răspuns: „Am avut confruntare, Andreea, tu ce zici? Confruntarea aceea a avut loc cu un scop. El aduna toate informațiile, nu spunea nimic, ținea toate chestiile greșite și când venea momentul potrivit spunea totul cap coadă! Niciodată nu a fost pacifist, mereu amplifica situațiile. Eu mereu am văzut așa lucrurile. Pe lista de invidioși? Nu știu dacă invidioși, dar cred că și pe Denis l-am mai simțit să își vrea titlul. Am simțit invidie când a fost schimbul acela de replici dintre noi, dar apoi nu l-am mai simțit”, a mai zis concurentul.

Roxana a dezvăluit și ea detalii despre invidiile cu care s-a confruntat, de-a lungul competiției: „Am simțit Invidia și am în vizor mai multe persoane la care am simțit acest lucru. Eu cred că Amalia a fost invidioasă că i-am luat tronul, având în vedere că ea a fost timp de patru săptămâni mireasa săptămânii chiar la începutul competiției. Am intrat eu și apoi timp de zece săptămâni am fost eu pe tron și am simțit ceva invidie din partea ei. Am mai simțit și la Claudia, că de multe ori îmi reproșa că sunt mireasa săptămânii și nu fac lucruri. Și de la Daniela am mai simțit asta, cu siguranță, în perioada când se certa cu toată lumea. De mine se cam luase că sunt mireasa săptămânii și nu iau deciziile bune, că nu organizez treburile cum trebuie”.

Mai mult decât atât, Roxana a vorbit inclusiv despre momentele în care s-a simțit sabotată: „Da, pot să vă spun concret când s-a întâmplat. În prima săptămână când am fost aleasă mireasa săptămânii, eu trebuia să fac lista de cumpărături și eu știam foarte bine că atunci când era Amalia cu titlul, toată lumea se aduna la lista de cumpărături, să o ajute. Când eu am devenit, cam nimeni nu era în jurul meu să facem lista. Atunci am simțit că invidia era mare și că nimeni nu voia să mă ajute. De la a doua săptămână am început să mai adun fetele în jurul meu”.

colaj foto cu dorian popa si roxana de la mireasa sezonul 13
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