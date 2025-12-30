Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Loredana și Ștefania au dat cărțile pe față. Pe cine din sezonul lor consideră fals

Loredana și Ștefania au fost prezente în episodul 7 de Mireasa, Confesiuni, sezon 8. Cele două fete au vorbit despre parcursul lor în emisiune, dar și-au exprimat opinii și față de alți concurenți din sezonul 12 Mireasa.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 7 au fost prezente Loredana și Ștefania, cele două finaliste burlăcițe ale sezonului 12 Mireasa, care s-au împrietenit, au fost alături una de cealaltă și au fost adesea în topul publicului. Vezi AICI episodul integral.

„Arogantă și egoistă”. Loredana și Ștefania au dat cărțile pe față și și-au spus o părere usturătoare. Cine din sezonul 12 Mireasa consideră ele că a fost fals

Ștefania și Loredana au fost întrebate dacă sunt de părere că a fost cineva fals în competiție. Ambele au nominalizat-o pe Emily. Ștefania a descris-o pe Emily ca fiind total schimbată la ultima intrare a ei în casă: „Este urât, dar aș spune arogantă și egoistă”, a spus Ștefania.

Întrebată ce persoană este falsă din punctul ei de vedere, Ștefania a spus:

„Emily. Simplu de spus. Nu înțeleg acest caracter care trece de la o extremă la alta. Când a început emisiunea chiar o apreciam ca fată. După a ieșit, a intrat, a ieșit, a intrat. Nu a avut un caracter liniar și nu știu cum să o definesc. Ea real este cum a intrat în emisiune, sau cum este acum? Nu pot să-mi dau seama. Are această dualitate. Și de multe ori nu o înțelegeam pe Diana, mimica, gesturile, mi se părea foarte teatrală. Și m-am gândit că poate făcea așa pentru show. Mai târziu parcă nu i-am mai văzut așa expresiile duse la extrem”.

Loredana a spus: La fel, Emily. Am văzut un comportament foarte schimbat și în interacțiunea cu Liviu.

