Mireasa, sezon 10. Cum arată Ionela cu burtica de gravidă, cu puțin timp înainte de a naște

Ionela din sezonul 10 Mireasa mai are puțin până când va naște. Recent, soția lui Robert s-a afișat cu burtica de gravidă la vedere.

Ionela și Robert au intrat pe ultima sută de metri în ceea ce privește pregătirile de viitori părinți. Bebelușul lor se va naște în luna august, dar până atunci viitoarea mămică publică imagini cu burtica de gravidă. „În câteva săptămâni se va naște varianta mea masculină”, a anunțat Ionela în dreptul unui clip cu ea.

Cum arată Ionela din sezonul 10 Mireasa cu burtica de gravidă, cu puțin timp înainte de a deveni mamă: „Se va naște varianta mea masculină”

Ionela și Robert abia așteaptă să-și țină băiețelul în brațe. Micuțul va primi numele de David Noah.

„Cred că David o să-l strigăm. Dar Noah îmi place mie și am ales să-i punem și cest prenume. În primul trimestru am avut grețuri, nu puteam să fac mai nimic pentru că mi-a fost foarte rău. În al doilea trimestru a început perioada mai frumoasă, a început să crească și burtica și am scăpat de grețuri”, a povestit Ionela la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„În luna ianuarie am căutat un pepene în tot orașul”, și-a amintit Robert despre poftele soției.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Cei doi și-au rostit jurăminte superbe.

Robert: După cum știi, nu e genul meu să-mi verbalizez emoțiile. Îți promit, de fapt vă promit, ție și sufletului care e în tine, că n-m să vă las niciodată și o să fiu la bine și greu. Te iubesc și o să te privesc cu același foc și la 90 de ani.

Ionela: Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că m-ai iubit cum nu m-a iubit nimeni până acum. Tu ești cel mai special bărbat din viața mea. M-ai făcut să descopăr că pot fi și copilăroasă și drăgăstoasă. Putem trece și prin furtună și prin soare. Vreau să-ți spun că te voi iubi până la sfârșitul lumii și indiferent de ce s-ar întâmpla, nimic nu poate fura dragostea pe care ți-o port.