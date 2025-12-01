Mireasa, sezon 10. Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză specială pentru soț

Ionela și Robert, foștii concurenți ai sezonului 10 Mireasa și părinții unui băiețel superb, au sărbătorit un an de la logodna specială de care au avut parte.

Ionela și Robert au sărbătorit un an de la logodnă. Tânăra i-a pregătit o surpriză romantică soțului ei. Foștii concurenți Mireasa au arătat în mediul online cum au petrecut.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi a fost botezat. Primele imagini cu chipul micuțului David Noah

Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză specială pentru soțul ei

Ionela și Robert au sărbătorit cu lumânări, paste, șampanie și petale de trandafir. Tânăra mămică și-a așteptat soțul cu o așa surpriză, iar Robert a fost foarte încântat: „Așa tot să vii de la muncă”, a transmis Robert în dreptul unei fotografii cu surpriza pregătită de soția sa. Pe 30 noiembrie 2025, Ionela și Robert au aniversat un an de la logodnă. Este o zi cu însemnătate deosebită pentru ei, pentru că tânăra a rămas însărcinată în acea noapte, iar acum cei doi foști concurenți Mireasa sunt părinții unui băiețel superb, pe nume David Noah.

Articolul continuă după reclamă

De 1 decembrie, Ionela și Robert au publicat o imagine adorabilă cu fiul lor.

Pe 30 noiembrie 2024, în timpul unei ediții speciale Mireasa, Robert a cerut-o pe Ionela în căsătorie.

David Noah s-a născut pe 10 august 2025. Anunțul a fost făcut de fericitul tătic.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Ionela, noi imagini înduioșătoare cu bebelușul ei. Cum l-a surprins soția lui Robert pe micuțul David Noah