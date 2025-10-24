Antena Căutare
Mireasa, sezon 10. Ionela, noi imagini înduioșătoare cu bebelușul ei. Cum l-a surprins soția lui Robert pe micuțul David Noah

Ionela a publicat pe rețelele sociale noi imagini cu bebelușul ei și al lui Robert. Fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa a făcut și o mărturisire impresionantă. 

Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 20:20
Robert și Ionela sunt părinții lui David Noah | Antena 1& Instagram

Soția lui Robert a postat pe contul său de Instagram un videoclip în care apare legănându-și fiul.

„Dacă m-ar fi întrebat cineva acum câțiva ani ce m-ar face cel mai fericită aș fi răspuns carieră dar când ti-am auzit prima dată bătaia inimii, când te-am strâns în brațe pentru prima dată și ți-am auzit primul scâncet atunci mi-am dat seama ca nu exista nimic care să mă facă mai împlinită decât să fiu mama ta și soția lui Robert!”, a transmis Ionela în mediul online. Zâmbetul Ionelei arată cât de împlinită este tânăra în postura de mămică.

Ionela, noi imagini înduioșătoare cu bebelușul ei

De mai bine de 2 luni, Ionela și Robert sunt părinți.

David Noah s-a născut pe 10 august 2025. Anunțul a fost făcut de fericitul tătic.

Citește și: Mireasa sezonul 10. Ionela s-a pozat cu bebelușul nou născut, David- Noah. În ce ipostaze au apărut pe internet

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 24 octombrie ...
