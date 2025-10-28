Mireasa, sezon 10. Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi a fost botezat. Primele imagini cu chipul micuțului David Noah

David Noah, fiul Ionelei și a lui Robert Aifticăi din sezonul 10 Mireasa, a fost botezat. Imagini adorabile de la eveniment.

Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi din sezonul 10 Mireasa a fost botezat duminică, 26 octombrie 2025. Atât fericiții părinți cât și nașa bebelușui proaspăt creștinat au publicat imagini superbe de la eveniment. Astfel, fanii cuplului au avut ocazia să îi vadă pentru prima dată chipul micuțului David Noah.

David Noah, fiul Ionelei și a lui Robert Aifticăi, a fost botezat

Ionela a publicat o imagine în care apare ținându-l în brațe pe bebelușul, proaspăt creștinat. „Nu prea ne place la costum”, a adăugat fosta concurentă Mireasa alturi de prima imagine cu chipul lui.

Deși Ionela și Robert au fost foarte activi pe rețele sociale și au tot publicat fotografii de familie, au evitat să îi arate fața lui David, înainte de a fi botezat. Micuțul David are aproape 3 luni și este un băiețel adorabil.

„De astăzi, David Noah este creștin”, a mai făcut tânăra mămică anunțul printr-o ipostază surprinză în buserică în timpul slujbei. „A fost pentru prima oară în viața mea când am plâns de fericire”, a scris și fericitul tătic în descrierea unei postări din mediul online.

Ulterior, prospeții părinți au distribuit și un videoclip cu mai multe secvențe surprinse în timpul ceremoniei. „Ieri a avut loc una din cele mai frumoase și mai emoționante momente din viața noastră- încreștinarea micuțului nostru David-Noah. Nu putem să fim decât recunoscători pentru aceste lucruri minunate și pentru minunea noastră mică”, a mărturisit fosta concurentă din sezonul 10 Mireasa.

De asemenea, și nașa lui a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii din timpul momentului încărcat de emoții și de asemenea, un mesaj înduioșător.

„Bine ai venit pe lume și în lumina credinței, micuțule David Noah! Astăzi am sărbătorit botezul tău și s-a simțit ca și cum Raiul ți-a zâmbit. Ești un mic miracol cu o inimă mare, predestinat să aduci dragoste și lumină oriunde ai ajunge. Fie ca tu să crești în har, bunătate și curaj și să nu uiți niciodată cât ești de iubit. Nașa ta va fi mereu alături de tine, cu dragoste și mândrie, pas cu pas, vis cu vis”, a transmis aceasta.

David Noah s-a născut pe 10 august 2025, într-o zi cu simbolistică importantă pentru părinții săi.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a anunțat la acel moment, fericitul tătic, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Proapeții părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.