Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 10. Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi a fost botezat. Primele imagini cu chipul micuțului David Noah

Mireasa, sezon 10. Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi a fost botezat. Primele imagini cu chipul micuțului David Noah

David Noah, fiul Ionelei și a lui Robert Aifticăi din sezonul 10 Mireasa, a fost botezat. Imagini adorabile de la eveniment.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 10:00 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 10:03
Galerie
Ionela și Robert din sezonul 10 Mireasa și-au botezat fiul | Antena 1 & Instagram

Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi din sezonul 10 Mireasa a fost botezat duminică, 26 octombrie 2025. Atât fericiții părinți cât și nașa bebelușui proaspăt creștinat au publicat imagini superbe de la eveniment. Astfel, fanii cuplului au avut ocazia să îi vadă pentru prima dată chipul micuțului David Noah.

David Noah, fiul Ionelei și a lui Robert Aifticăi, a fost botezat

Ionela a publicat o imagine în care apare ținându-l în brațe pe bebelușul, proaspăt creștinat. „Nu prea ne place la costum”, a adăugat fosta concurentă Mireasa alturi de prima imagine cu chipul lui.

Articolul continuă după reclamă

Deși Ionela și Robert au fost foarte activi pe rețele sociale și au tot publicat fotografii de familie, au evitat să îi arate fața lui David, înainte de a fi botezat. Micuțul David are aproape 3 luni și este un băiețel adorabil.

„De astăzi, David Noah este creștin”, a mai făcut tânăra mămică anunțul printr-o ipostază surprinză în buserică în timpul slujbei. „A fost pentru prima oară în viața mea când am plâns de fericire”, a scris și fericitul tătic în descrierea unei postări din mediul online.

Ulterior, prospeții părinți au distribuit și un videoclip cu mai multe secvențe surprinse în timpul ceremoniei. „Ieri a avut loc una din cele mai frumoase și mai emoționante momente din viața noastră- încreștinarea micuțului nostru David-Noah. Nu putem să fim decât recunoscători pentru aceste lucruri minunate și pentru minunea noastră mică”, a mărturisit fosta concurentă din sezonul 10 Mireasa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, și nașa lui a postat pe rețelele sociale o serie de fotografii din timpul momentului încărcat de emoții și de asemenea, un mesaj înduioșător.

„Bine ai venit pe lume și în lumina credinței, micuțule David Noah! Astăzi am sărbătorit botezul tău și s-a simțit ca și cum Raiul ți-a zâmbit. Ești un mic miracol cu o inimă mare, predestinat să aduci dragoste și lumină oriunde ai ajunge. Fie ca tu să crești în har, bunătate și curaj și să nu uiți niciodată cât ești de iubit. Nașa ta va fi mereu alături de tine, cu dragoste și mândrie, pas cu pas, vis cu vis”, a transmis aceasta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

David Noah s-a născut pe 10 august 2025, într-o zi cu simbolistică importantă pentru părinții săi.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a anunțat la acel moment, fericitul tătic, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

colaj foto ionela si robert mireasa sezon 10
+8
Mai multe fotografii

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Proapeții părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian
Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x