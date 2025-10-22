Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai au împlinit 1 an de relație. Ce cadou impresionant și-au făcut

Antena Căutare
Laura și Mihai au împlinit un an de relație și cu această ocazie și-au mai îndeplinit un vis. După ce și-au deschis o afacere împreună, cei doi și-au făcut un cadou special: o mașină. 

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 11:40 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:09

De 1 an, Laura și Mihai trăiesc o poveste minunată de dragoste. Pe 22 octombrie 2024 cei doi au declarat oficial că formează un cuplu, iar acum, un an mai târziu, cei doi sunt fericiți și împliniți. Înainte de a aniversa un an, cei doi și-au cumpărat o mașină.

„Cadoul nostru la aproape un 1 an de relație ! Drumuri fără sfârșit împreună! Suunt atâât de fericită!!! Visele noastre au devenit realitate! Întotdeauna mi-am dorit o familie și o viață frumoasă în doi! Sper ca tot ce vă doriți să vi se îndeplinească! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat! Te iubesc Doamne!”, a transmis Laura.

În urmă cu un an, Mihai o întreba pe Laura dacă vrea să fie iubita lui. Între timp, cei doi au devenit soț și soție, parteneri în afaceri și parteneri de viață.

Laura și Mihai au împlinit 1 an de când formează un cuplu

Să ne amintim ce-i spunea Mihai Laurei în urmă cu un an:

„Draga mea Laura, vreau să spun că am emoții, nu știu de ce. Mă bucur că te-am întâlnit, mă bucur că ai ales să vii în casă. Îmi doresc ca acest moment să fie cel mai special moment pe care l-am trăit aici. Ești o persoană specială pentru mine, ești o fată foarte frumoasă și nu uit să spun asta în fiecare, îmi ești foarte dragă, îmi place foarte mult de tine și sper să decurgă mult mai bine lucrurile între noi. Eu consider că nu m-am grăbit cu nimic, consider că ne-am cunoscut destul de bine, de asta nici nu am făcut anumite gesture prea mărețe sau nu m-am grăbit în declarații. Decât să spun lucruri mărețe mai bine ți le arăt, îți demonstrez. Și asta o să vezi tu pe parcurs, degeaba spun eu acum. Mi-a plăcut mereu că ai fost sinceră cu mine și sper să faci la fel în continuare. Să nu faci nimic din ceea ce nu simți sau doar de dragul meu sau doar de dragul de-a face. Am un mic cadou pentru tine și vreau să ți-l dau acum”, a zis Mihai, oferindu-i un buchet de flori, un urs de plus și un colier cu semnificație.

„Frumoasa mea Laura, vrei să fii iubita mea?”, a fost întrebarea pusă de Mihai.

„Eu nu știu cum să reacționez la chestiile astea, foarte frumos din partea ta. Vreau să fiu sinceră cu tine, nu știu cum o să decurgă lucrurile între noi, e totul mult mai bine decât mă așteptam”, a zis Laura.

Aceasta l-a „fiert” câteva minute, apoi a dat un răspuns afirmativ.

Laura și Mihai s-au căsătorit civil în finala sezonului 10 Mireasa și au fost desemnați câștigători.

