Interviu Luca Zvaleni. Ce va face câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite cu marele premiu: „Am plănuit multe”

Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite. Iată ce a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 15:18 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 15:18
Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, despre experiența din platoul show-ului culinar și planurile de viitor | Antena 1

Luca Zvaleni a fost desemnat aseară câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite. Tânărul a demonstrat constant în bucătăria show-ului culinar că merită să dețină cuțitul de aur, iar în ediția de aseară, după un araton de gătit, a câștigat farfuria de aur.

Ce a însemnat întreaga experiență Chefi la cuțite pentru Luca Zvaleni și ce planuri de viitor are

Luca a avut un parcurs aproape fără cursul la Chefi la cuțite, arătând că Chef Richard Abou Zaki nu s-a înșelat când i-a oferit cuțitul de aur în audiții.

Tânărul și-a format o echipă puternică pentru finală, cu Sorina Jumuga, Sergiu Deac și pe Alexandru Dima. Au preparat la Starter: langustină Côte d'Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc.

La Main Course: miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise.

Iar la desert: mousse de mango cu inserție de mango, brunoise de mango, jeleu de fructul pasiunii cu semințe de fructul pasiunii, biscuite de cocos, cremă de fructul pasiunii, mentă și zmeură liofilizată.

Îndemânarea, gustul, talentul și imaginația i-au adus premiul cel mare la Chefi la cuțite, sezonul 16.

Ce va face Luca Zvaleni cu cei 30.000 de euro câștigați la Chefi la cuțite?

„Premiul cel mare va fi o investiție în domeniul gastronomiei, voi folosi banii ca să pot călători pentru noi experiențe. Pe viitor încă nu am plănuit multe, îmi place să trăiesc zi cu zi și să mă bucur de fiecare moment la maxim!

Banii nu vor fi irosiți, ci vor fi foarte bine cheltuiți pentru dezvoltarea mea și pentru învățământ. Desigur, cărți noi! Să îmi îmbogățesc mintea. Şi desigur și câteva cine de mare nivel, ca să îmi îmbogățesc imaginația și cultura pe plan culinar”, a mărturisit tânărul câștigător în exclusivitate pentru a1.ro.

Ce emoții l-au încercat în marea finală și când a retrăit-o din fața televizorului?

„Finala am trăit-o cu emoții maxime în fața televizorului, parcă eram acolo! E diferență mare când ești pe platou, în lumea ta, cu adrenalina și stresul la maxim. Dar și de pe canapea simțeam stresul concurenților și colegilor.

Am putut să văd și cum am fost de agitat, cum m-am comportat și cum am reacționat la toate probele.

Alt motiv frumos e să vezi comentariile chefilor și juraților, pe care până acuma nu le știam. Toate interviurile colegilor și chefilor m-au emotionat.

Văzută de la televizor emisiunea a fost incredibil de frumoasă și emoționantă!” a spus Luca.

Finala de aseară s-a trăit la cote maxime și a avut ca protagoniști niște profesioniști în bucătărie, cu pasiune, hotărâre și imaginație. Emisiunea poate fi urmărită în AntenaPLAY.

