Șeful statului a făcut o urare specială cu ocazia Crăciunului. Mesajul lui a fost apreciat de peste 26.000 de persoane.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj special cu ocazia Crăciunului, subliniind importanța sărbătorii care „ne amintește de acasă, de magia copilăriei” și care „ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre”.

Potrivit declarației pe care a făcut-o pe pagina sa de Facebook, Crăciunului este o sărbătoare prin intermediul căreia oamenii se pot reconecta cu ceea ce este cu adevărat important în viață, iar o parte dintre cei care au văzut postarea l-au aprobat.

Descoperă în rândurile de mai jos ce urare a făcut șeful statului cu această ocazie specială și cum au reacționat internauții în secțiunea de comentarii.

Citește și: Crăciun la Cotroceni: Nicușor Dan și familia au întâmpinat colindătorii. Imagini adorabile cu mezinul Președintelui României

Articolul continuă după reclamă

Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. Ce și-a dorit șeful statului să transmită într-o zi atât de deosebită

Președintele Nicușor Dan sărbătorește anul acesta marea sărbătoare la Făgăraș, potrivit Hotnews, iar pentru că și-a dorit să le fie aproape tuturor românilor, el a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook, amintind despre importanța momentelor petrecute în familie.

„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre.

Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui.

Citește și: Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă

În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere.

Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!” a scris acesta pe pagina sa oficială de Facebook.

Iată și postarea:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Crăciun fericit ție și frumoasei familii !! Multă sănătate și putere de muncă pentru a face față atâtor provocări ale vieții noastre, a tuturor celor care te iubim și ne-am dat destinul în mâinile și inima și cugetul tău !! Bunul Dumnezeu să te ocrotească !!”;

„Sărbători binecuvântate să avem cu toții! Sa fim mai înțelepți, mai buni cu cei din jurul nostru și să reușim sa aducem o contribuție în bine comunității noastre, în fiecare zi!” sunt doar două dintre comentariile internauților care au reacționat la postarea președintelui.

Citește și: Președintele Nicușor Dan, vizită la Palatul Buckingham. Ipostaza în care a fost surprins alături de Regele Charles

Președintele Nicușor Dan a deschis Porțile Palatului Cotroceni pentru colindători

Cu multe emoții și cu o dorință puternică de a simți din nou magia sărbătorilor de iarnă, șeful statului, alături de familia sa, a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru ca cei care vor să colinde să calce pragul instituției.

Printre cei care s-au bucurat să îl colinde pe președintele României s-au numărat două ansambluri folclorice, un cor de copii, dar și mai mulți elevi de la un liceu de muzică.

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, i-au întâmpinat pe colindători, iar cei doi copii ai cuplului s-au bucurat enorm de atmosfera festivă. Micuțul Antim a fost cel care s-a făcut din nou remarcat în mulțimea de oameni, mai ales după ce a aplaudat cu foc.

Seara de 23 decembrie s-a încheiat cu multe emoții, daruri, dar și sentimente nostalgice cu și despre familii, tradiții și colinde românești.

Citește și: Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română