Antena Căutare
Home News Politic Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. Ce și-a dorit șeful statului să transmită într-o zi atât de deosebită

Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. Ce și-a dorit șeful statului să transmită într-o zi atât de deosebită

Șeful statului a făcut o urare specială cu ocazia Crăciunului. Mesajul lui a fost apreciat de peste 26.000 de persoane.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 13:53 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 15:07
Galerie
Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. | GettyImages

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj special cu ocazia Crăciunului, subliniind importanța sărbătorii care „ne amintește de acasă, de magia copilăriei” și care „ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre”.

Potrivit declarației pe care a făcut-o pe pagina sa de Facebook, Crăciunului este o sărbătoare prin intermediul căreia oamenii se pot reconecta cu ceea ce este cu adevărat important în viață, iar o parte dintre cei care au văzut postarea l-au aprobat.

Descoperă în rândurile de mai jos ce urare a făcut șeful statului cu această ocazie specială și cum au reacționat internauții în secțiunea de comentarii.

Citește și: Crăciun la Cotroceni: Nicușor Dan și familia au întâmpinat colindătorii. Imagini adorabile cu mezinul Președintelui României

Articolul continuă după reclamă

Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. Ce și-a dorit șeful statului să transmită într-o zi atât de deosebită

Președintele Nicușor Dan sărbătorește anul acesta marea sărbătoare la Făgăraș, potrivit Hotnews, iar pentru că și-a dorit să le fie aproape tuturor românilor, el a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook, amintind despre importanța momentelor petrecute în familie.

„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre.

Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui.

Citește și: Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă

În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere.

Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!” a scris acesta pe pagina sa oficială de Facebook.

Iată și postarea:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Crăciun fericit ție și frumoasei familii !! Multă sănătate și putere de muncă pentru a face față atâtor provocări ale vieții noastre, a tuturor celor care te iubim și ne-am dat destinul în mâinile și inima și cugetul tău !! Bunul Dumnezeu să te ocrotească !!”;

„Sărbători binecuvântate să avem cu toții! Sa fim mai înțelepți, mai buni cu cei din jurul nostru și să reușim sa aducem o contribuție în bine comunității noastre, în fiecare zi!” sunt doar două dintre comentariile internauților care au reacționat la postarea președintelui.

Citește și: Președintele Nicușor Dan, vizită la Palatul Buckingham. Ipostaza în care a fost surprins alături de Regele Charles

Președintele Nicușor Dan a deschis Porțile Palatului Cotroceni pentru colindători

Cu multe emoții și cu o dorință puternică de a simți din nou magia sărbătorilor de iarnă, șeful statului, alături de familia sa, a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru ca cei care vor să colinde să calce pragul instituției.

Printre cei care s-au bucurat să îl colinde pe președintele României s-au numărat două ansambluri folclorice, un cor de copii, dar și mai mulți elevi de la un liceu de muzică.

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, i-au întâmpinat pe colindători, iar cei doi copii ai cuplului s-au bucurat enorm de atmosfera festivă. Micuțul Antim a fost cel care s-a făcut din nou remarcat în mulțimea de oameni, mai ales după ce a aplaudat cu foc.

Seara de 23 decembrie s-a încheiat cu multe emoții, daruri, dar și sentimente nostalgice cu și despre familii, tradiții și colinde românești.

Nicușor Dan și o imagine inserată sub forma unui cerc în care apare un brad de Crăciun
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română

Înapoi la Homepage
AS.ro Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Observatornews.ro Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Antena 3 Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce are de gând să facă
Nicușor Dan, cea mai așteptată reacție după scandalul izbucnit în justiție! Ce a anunțat președintele și ce...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română
Emmanuel Macron și Nicușor Dan, întâlnire în Franța. Ce mesaj a transmis președintele Franței în limba română
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x