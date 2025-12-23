Antena Căutare
Andreea Antonescu, schimbare de look înainte de sărbători. La ce a apelat cântăreața recent întoarsă în România

Andreea Antonescu s-a întors recent în țară, iar în prag de sărbători a decis să facă o schimbare de look îndrăzneață.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 16:57 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 16:57
Andreea Antonescu, schimbare de look îndrăzneață

Andreea Antonescu anunța la începutul lunii septembrie că a decis să se mute din România pentru binele fiicelor ei. Ea s-a întors în Statele Unite ale Americii, acolo unde fiica sa cea mare, Sienna Spak, este înscrisă la școală.

Vedeta a decis să își facă imediat bagajele și să se mute cu Venice, fiica cea mică, în America. De sărbători, fosta concurentă America Express s-a întors în țară, unde a decis să își schimbe comple lookul.

Schimbare de look îndrăzneață pentru Andreea Antonescu

După ce a petrecut Sfântul Andrei în Las Vegas alături de fiicele sale, vedeta s-a întors în țară și pare că prima vizită a făcut-o la coafor, unde a decis să se tundă, să-și facă breton și să se vopsească.

Andreea a anunțat că s-a întors în România pentru concerte, decizia de a locui în Statele Unite ale Americii împreună cu fiicele sale rămânând în picioare.

„Sienna este deja în State, acolo unde a început școala de câteva săptămâni. Ne facem și noi bagajele, și eu, și Venice, dar uite că azi am ajuns la acest eveniment minunat cu Gașca Zurli. Abia așteptăm să mergem în Los Angeles, de ce nu și în Vegas.

O să venim în țară în perioada sărbătorilor de iarnă pentru că am deja stabilite câteva concerte, după care voi pleca din nou în State pentru că trebuie să continuăm grădinița lui Venice, școala Siennei, și apoi venim din nou aici în vacanța de vară.

Venice va începe în curând grădinița și este înnebunită după tot ce se întâmplă acolo pentru că avem Universal Studios, avem Disneyland, o grămadă de locuri de joacă și multe personaje de poveste”, spunea ea înainte de plecare.

andreea antonescu la splash cu rucsacul din america express
+8
Cântăreața a profitat de noul look, atmosfera magică a sărbătorilor și a trcut pe la studio pentru o ședință foto, iar rezultatele le-a împărtășit și cu urmăritorii săi.

Crăciunița sexy! Cine este vedeta care a ieșit în fustă mini la zăpadă...
