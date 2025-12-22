Mireasa, sezon 11. Ce a postat Mihaela, după speculațiile că ea și Ștefan s-au despărțit. Imaginile care au pus fanii pe gânduri

Mihaela a publicat un videoclip care i-a băgat și mult în ceață pe urmăritori. Cum au apărut finaliștii sezonului 11 Mireasa pe rețelele sociale.

Ce a postat Mihaela, după speculațiile că ea și Ștefan s-au despărțit

În ultima perioadă au apărut tot mai multe informații că Mihaela și Ștefan, finaliștii sezonului 11 Mireasa, s-ar fi despărțit. Speculațiile au apărut la cinci luni după cununia civilă, după ce fata i-a dat unfollow soțului ei și a sters toate pozele de pe rețelele sociale în care apăreau împreună.

Nici declarațiile lor care au urmat pe acest subiect nu au făcut mai multă lumină, ci chiar au înțetit zvonurile. Într-un live făcut pe Tik Tok, alături de fostul lor coleg, Adrian, întrebat despre situația cu Mihaela, el a fost foarte categoric. El a declarat că „este un subiect încheiat” și că nu este obligat să răspundă la întrebări despre viața lui personală.

La rândul său, Mihaela a publicat un videoclip cu textul „Acasă nu mă așteaptă nimeni, dar cât de bine că am așa fete lângă mine”.

Deși niciunul dintre ei nu mai are poze în care apar împreună pe rețelele sociale, ei au sărbătorit împreună ziua de naștere a băiatului. Ștefan a împlinit recent 25 de ani și a organizat o petrecere la care au fost invitați oameni apropiați lui.

Printre aceștia s-a numărat si soția sa, care a publicat un videoclip cu sărbătoritul pe contul ei de Instagram. Alături de ei, au mai sărbătorit și Adrian și Ema.

Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan

Mihaela și Ștefan formează cel mai longeviv cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au plăcut încă de la început și au fost susținuți de doamna Mihaela să se cunoască mai bine. Totuși, mama a avut îngrijorări la începutul cunoașterii lor, avertizând-o pe Mihaela că Ștefan nu îi poate oferi stilul de viață luxos cu care este obișnuită.

Însă fetei nu i-a păsat, l-a plăcut mult pe Ștefan și a fost sigură că împreună vor reuși să aibă o viață frumoasă, fără lipsuri, ci cu bogăție obținută prin multă muncă.

Relația lor a evoluat frumos, fără certuri majore până la task-ul cătușelor, când Ștefan a dormit cu Liliana în același pat. Mihaela a fost deranjată, însă și-a concentrat furia asupra ”rivalei”, iertându-l rapid pe iubitul ei pentru greșeala majoră.

Doar intervențiile domnului Florin, tatăl lui Ștefan, au reușit să destabilizeze pentru moment cuplul Mihaela- Ștefan. Acesta și-a arătat, încă de la început, dezacordul în privința alegerii fiului său și, de-a lungul celor șase luni, a intervenit și a folosit cuvinte nu tocmai plăcute la adresa nurorii. De altfel, el nu a fost prezent nici la cununia civilă.

Și sora lui Ștefan a părut să aibă dubii în privința Mihaelei, pe care a bănuit-o că țintește la Marele Premiu. Însă îndoielile s-au risipit rapid, căci Alexandra chiar a susținut-o pe logodnica fratelui când scandalul Dima era în plină desfășurare.

Chiar după ce s-au logodit în Republica Moldova, Mihaela și Ștefan au fost puternic zguduiți de Task-ul Telefoanelor, când băiatul a găsit un mesaj pentru fostul Mihaelei, Dima.

Aceasta i-a explicat inițial că este vorba despre un prieten cu beneficii, cu care nu a mai avut intimitate din aprilie sau august. Adevărul era, însă, altul. În cele din urmă, Mihaela a recunoscut că l-a întâlnit pe Dima chiar înainte să intre în emisiunea Mireasa.

Momentul a fost cu greu suportat de Ștefan, care i-a apreciat sinceritatea, dar care nu mai era sigur că vrea să îi devină soț. După zile în care s-a măcinat, el a cerut un apel telefonic cu părinții. După 40 de minute de discuții, Ștefan a decis să continue cu căsătoria. Astfel, pe 9 iulie 2025, ei au devenit familia Drăguș.