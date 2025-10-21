Mireasa, sezon 11. Mihaela și doamna Dorina își continuă conflictul și în afara casei, cu un schimb de replici acide în online

În sezonul 11 Mireasa, Mihaela și doamna Dorina au avut mai multe momente tensionate. Recent, o postare făcută de doamna Dorina a enervat-o pe tânăra care a răspuns cu un alt mesaj acid.

Doamna Dorina este o prezență activă în mediul online. O postare a fostei susținătoare a lui Cristian de la Mireasa i-a atras atenția Mihaelei.

Mihaela, mesaj acid pentru doamna Dorina: „Nu dorești să-ți vezi de viață?”

„Exact cum am spus și cum am descris-o de la începutul emisiunii „Mireasa”, așa este! Falsă, teatrală, mincinoasă și toate pentru premiul cel mare de 40.000 de euro pentru a se face cunoscute. A visat frumos. Am văzut multe, dar am preferat să tac pentru că trebuia să dau explicații la Capriciile Iubirii și chiar nu mai doream”, a scris doamna Dorina, pe contul său de Facebook. Mihaela a preluat acest mesaj și a comentat pe baza lui: „Eu cred că trebuie să rezolv ceva cu doamna asta. Deja mă plictisește. Scrie încontinuu postări despre mine. Doamnă dragă, nu dorești să-ți vezi de viață? Nu vrei să mă lași în pace odată”, a scris Mihaela, pe Instagram.

Ulterior, fata a mai transmis un mesaj ironic, spunând că poate doamna Dorina își caută un loc de muncă și ar vrea să se angajeze la salonul ei de înfrumusețare din Chișinău: „Doamna Dorina, veniți la muncă. La mine la salon este mult, dacă cumva căutați de muncă!”. a mai scris Mihaela pe Instagram.

De ce Mihaela și Ștefan, finaliștii sezonului 11 Mireasa, locuiesc acum separat

Mihaela și-a deschis recent un salon de înfrumusețare în Republica Moldova și a fost nevoită să rămână acolo. În același timp, și Ștefan trebuie să meargă la serviciu doar că locul lui de muncă este în România. Astfel, tinerii care se pregăteau de cununia religioasă locuiesc acum separat.

Fata a oferit mai multe detalii pe rețelele sociale, unde a recunoscut că este greu să ai o relație la distanță. Mai mult, a precizat că la acest moment acesta este un subiect „delicat” între ei.

„Ne-am dorit foarte mult să deschidem acest salon și am înțeles că mergem spre oarecare sacrificii, că o să ne fie greu. Oamenii care știu sacrificiul, când lupți și vrei să faci totul să fie bine, nimeni nu dă din pod. Trebuie să lucrezi, eu lucrez și el lucrează (...) Nu prea vreau să vorbesc despre subiectul ăsta, că e cam delicat”, a spus Mihaela, pe Instagram.