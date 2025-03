Mireasa, sezon 11. Eleonora a rupt prietenia cu Liliana. Motivul are legătură cu doamna Dorina

Eleonora a fost foarte deranjată de faptul că în una dintre emisiile Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Dorina a luat-o de mână pe Eleonora.

Eleonora a decis să meargă la Liliana și să-i spună că nu-și mai dorește să fie prietene. Liliana i-a explicat că doamna Dorina a luat-o de mână, iar ea nu consideră că ar fi trebuit să-și tragă mâna. Eleonora a spus că, pentru că Liliana nu și-a dat seama de gest, nu e suficient de puternică să-i fie prietenă.

Eleonora, deranjată că Liliana și doamna Dorina s-au ținut de mână

Eleonora a primit din partea susținătorilor Lilianei un cadou și a vrut să le transmită acestora un mesaj important:

„Acestea sunt primele flori primite în această emisiune și mă bucur mult de ele. Sunt superbe. Trebuie să mai spun ceva. Nu am să las acest cadou să mă influențeze cu decizia luată acum câteva zile în legătură cu Liliana. Știu că voi sunteți susținătorii ei principali, iar eu am decis vineri să-i revendic titlul oferit de prietenă, iar ea nu va mai avea vreodată ocazia să îl câștige. Eu și Liliana eram prietene până joi seara, unde la Capricii am văzut un gest care m-a deranjat foarte mult. Doamna Dorina a luat-o pe Liliana de mână și eu i-am aruncat o privire Lilianei, iar ea mi-a spus că îmi spune după ce se întâmplă. Mi-am dat seama din acea chestie că Liliana o susține, că este aproape de ea. Mi-am dat seama că pentru binele meu este mai bine să rup prietenia cu ea”, a spus Eleonora.

„Eu până vineri te-am considerat prietenă, așa te-am clasificat eu, dar în urma analizării am decis să nu te mai consider așa”, i-a spus Eleonora Lilianei.

„Părerea ta. Dacă tu asta crezi, nu am ce să-ți fac eu. Nu sunt vinovată cu absolut nimic. Nu consider că și eu la rândul meu trebuie să am o problemă cu cine ai tu o problemă. A făcut dânsa un gest către mine, iar pe Eleonora a deranjat-o”, a spus Liliana.

„Eu sunt o victimă de 2 luni de zile și tu involuntar ai susținut acest comportament”, a spus Eleonora.

„N-am treabă. Nu vreau să mă bag doar. De ce să mă bag eu în ce aveți voi?”, a spus Liliana.

„Nu vreau să te jignesc, Liliana! Faptul că a fost o acțiune involuntară păstrarea mâinii tale în mâna ei, denotă un caracter slab”, a spus Eleonora.

