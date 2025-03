Mireasa, sezon 11. Ce fete i-au atras atenția lui Adrian. Băiatul a numit o tânără din cuplu și a dansat în direct pentru Edera

Adrian a intrat la petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, oferindu-le un spectacol de dans fetelor. În emisi live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 10 martie 2025 concurentul fost rugat să facă un top 3 al fetelor, din punct de vedere fizic, în viziunea lui.

La petrecerea din casa Mireasa la care a intrat Adrian, Edera s-a arătat foarte interesată de el. Fata a rugat-o pe doamna Mihaela să o prezinte noului concurent. Deși spunea că e rușinoasă cu un băiat pe care îl place, tânăra l-a invitat afară la o discuție. Edera i-a reproșat lui Adrian că ei nu i-a dansat în particular. La Mireasa, Capriciile Iubirii, Adrian a avut ocazia să se revanșeze față de Edera și i-a dansat în direct.

Citește și: Mireasa sezonul 11, 10 martie 2025. Mariei i s-a părut că iubitul ei a privit insistent o altă fată. Reacția lui Cristian

Ce fete i-au atras atenția lui Adrian. Băiatul a numit o concurentă din cuplu când a fost rugat să facă un top 3

Rugat să facă un top 3 al fetelor din punctul de vedere al atracției fizice, Adrian a enumerat două fete singure și una din cuplu.

Adrian s-a așezat pe canapeaua invitaților și le-a privit pe fete: „Doar vizual. Amalia, Edera și Maria”, a spus Adrian.

Când s-a întors pe canapeaua concurenților, Adrian voia să se așeze între Edera și Amalia, dar fata din Republica Moldova a ocupat rapid locul de lângă colega sa.

Citește și: Mireasa sezonul 11, 10 martie 2025. Discuție tensionată între Teo și Roxana: „De ce vorbești ca o profesoară cu mine?”

„În prezent mă ocup cu ridesharing. Am lucrat și pe vapoare de croazieră ca ospătar timp de 3 ani de zile. Am venit la Mireasa să-mi caut jumătatea, cu toate că uneori consider că e destul de greu, dar să vedem cu ce mă poate surprinde viața. Femeia perfectă pentru mine trebuie să fie doar brunetă. De restul mă ocup eu și vedem cum este chimia dintre noi doi”, a spus Adrian.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.