Mireasa, sezon 11. Roxana a venit cu o veste frumoasă la Capricii: „Sunt extrem de fericită”

În ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 16 decembrie, Roxana, una dintre cele mai iubite concurente din sezonul 11 Mireasa, a venit cu o veste frumoasă.

Roxana, care a fost Mireasa Săptămânii de mai multe ori în sezonul 11, dar care a plecat burlăciță, a anunțat că are un iubit.

„Vreau să le spun persoanelor singure: chiar dacă nu vă găsiți aici jumătatea, cu siguranță ceva bun vă așteaptă afară, așa cum m-a așteptat și pe mine și sunt extrem de fericită”, a spus Roxana.

„Concluzia: Roxana nu mai este singură, de o lună jumătate este într-o relație cu un bărbat bine care e ce trebuie, citez. Sunt sigură că ai ales cu sufletul, la cât de selectivă ai fost tu”, a spus Raluca Preda.

„A fost destul de grea acomodarea după emisiune. Mi-a luat un pic să găsesc persoana potrivită. Nu mi-am propus, am spus că 6 luni dintr-un an pentru a-mi găsi pe cineva era suficient și mi-am scos total din minte. A venit pe neașteptate. Probabil o să vină când nu te mai aștepți!”, i-a spus Roxana Ștefaniei.

În ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii, organizată cu ocazia aniversării de 12 ani a postului Antena Stars, au fost invitați 12 foști concurenți Mireasa. Aceștia au venit pentru a povesti ce se mai întâmplă în viața lor, dar și să comenteze situațiile din sezonul 12 Mireasa și să le dea sfaturi concurenților. În platoul Mireasa, Capriciile Iubirii au fost prezente foste cupluri, dar și concurenți singuri.

Ștefan și Maria Sandru, Cristina și Alex Petrescu din sezonul 9, Roxana, Robert și Adrian din sezonul 11, Denisa din sezonul 10, Marinescu din sezoanele 9 și 11, Samina și Virgil din sezonul 12 și Hatice din sezonul 7 Mireasa au fost invitați în ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 16 decembrie 2025.