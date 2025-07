Roxana și Robert sunt protagoniștii episodului 8 al sezonului 7 Mireasa: Confesiuni. Cei doi au vorbit despre relațiile pe care le-au avut în casa Mireasa și toate lecțiile pe care le-au învățat.

La un moment dat, Andreea Frățilă a întrebat-o pe Roxana ce regrete are în legătură cu relația ei cu Teo.

Răspunsul finalistei sezonului 11 Mireasa e clar. Iată ce a avut de spus la Mireasa: Confesiuni.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. De ce regretă Roxana relația cu Teo și ce a avut curaj să spună abia acum: ”Mi-a lăsat gust amar”

”Am greșit că am început o relație cu Teo. În relație nu consider că am greșit cu absolut nimic, am făcut ceea ce am simțit. Ah, o greșeală ar fi că am dat prea mult de la mine și nu m-am trezit la timpul potrivit”, a zis Roxana.

Finalista sezonului 11 Mireasa tot nu e dispusă să locuiască cu viitorii socrii. ”Tot acesta va fi răspunsul, însă nu interpretat în acel mod negativ în care unii dintre cei de acasă au ales să vadă lucrurile. Eu țin foarte mult la relația pe care partenerul o are cu familia, consider că aceasta e prima oglindă și da, nu aș avea o părere bună despre bărbatul care nu are o relație bună cu familia lui. Îmi plac cinele în familie, îmi plac momentele petrecute cu familia pentru că e una dintre valorile mele principale. Însă ce nu accept e acea intruziune a familiei în relația noastră. Mi-aș dori, într-adevăr, să avem locuința proprie.”

Roxana consideră că relația cu Teo nu a meritat: ”Poate a meritat doar partea de lecții pe care eu le-am cules și cam atât, nimic mai mult. Nu știu dacă a fost superficial sau a fost între rațiune și simțire. La final de relația mă întrebam dacă real a simțit ceva pentru mine sau doar mi s-a părut. Contrazicerile pe care le aveam și tot felul de subiecte și modul în care oscila în răspunsuri de la o zi la alta... mi-a lăsat așa un gust amar și extrem de multe semne de întrebare în acea perioadă. Au fost zile în care am analizat lucrurile, însă ulterior mi-am dat seama că nu mai are rost să-mi bat capul cu acest aspect.”

