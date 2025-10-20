Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au sărutat, dar nu s-au declarat un cuplu. Care este motivul

Adin și Lavinia s-au sărutat, din nou, la petrecere. Cum au explicat decizia de a nu se declara un cuplu în casa Mireasa.

La petrecerea de sâmbătă, Lavini și Adin au fost tot mai apropiați. Cei doi nu au reușit să își mai țină în frâu sentimentelor, iar pe ringul de dans au fost de nedespărțiți,

„Suntem cei mai buni prieteni?”, a întrebat Lavinia, care a primit un răspuns neașteptat.

Adin și Lavinia s-au sărutat, din nou, la petrecere. Cum au răspuns întrebați dacă sunt într-o relație

Cei doi au continuat discuțiile și au încercat să stabilească relația dintre ei. „Mă vezi ca pe o soră? Pune-ți întrebarea ca pe ce mă vezi?”, a spus ea.

„Te văd ca pe o tipă cu care am fost și am lucruri neîncheiate”, a răspuns Adin.

„Și vrei să le încheiem?”, a mai spus ea.

„Nu”, a răspuns el.

Dansul i-a apropiat și mai tare, iar momentul sărutului a fost inevitabil „Fă tu primul pas, dacă simți că vrei”, i-a spus el.

După momente de tensiunea, Adin și Lavinia s-au sărutat, la petrecere. „Tot eu l-am făcut. Fricoaso”, a mai adăugat băiatul.

Cu toate acestea, în emisia live din 20 octombrie 2025 cei doi au refuzat să se declare un cuplu. El a explicat că atunci când sunt împreună are sentimente pentru ea, însă atunci când nu mai petrec timp are îndoilei, de frica de a nu se mai trece prin aceeași situație.

„Am simțit întrebări, din nou”, a spus băiatul întrebat de ce a luat această decizie.

