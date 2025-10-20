Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au sărutat, dar nu s-au declarat un cuplu. Care este motivul

Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au sărutat, dar nu s-au declarat un cuplu. Care este motivul

Adin și Lavinia s-au sărutat, din nou, la petrecere. Cum au explicat decizia de a nu se declara un cuplu în casa Mireasa.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 14:38 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 15:41

La petrecerea de sâmbătă, Lavini și Adin au fost tot mai apropiați. Cei doi nu au reușit să își mai țină în frâu sentimentelor, iar pe ringul de dans au fost de nedespărțiți,

„Suntem cei mai buni prieteni?”, a întrebat Lavinia, care a primit un răspuns neașteptat.

Adin și Lavinia s-au sărutat, din nou, la petrecere. Cum au răspuns întrebați dacă sunt într-o relație

Cei doi au continuat discuțiile și au încercat să stabilească relația dintre ei. „Mă vezi ca pe o soră? Pune-ți întrebarea ca pe ce mă vezi?”, a spus ea.

„Te văd ca pe o tipă cu care am fost și am lucruri neîncheiate”, a răspuns Adin.

„Și vrei să le încheiem?”, a mai spus ea.

„Nu”, a răspuns el.

Dansul i-a apropiat și mai tare, iar momentul sărutului a fost inevitabil „Fă tu primul pas, dacă simți că vrei”, i-a spus el.

După momente de tensiunea, Adin și Lavinia s-au sărutat, la petrecere. „Tot eu l-am făcut. Fricoaso”, a mai adăugat băiatul.

Cu toate acestea, în emisia live din 20 octombrie 2025 cei doi au refuzat să se declare un cuplu. El a explicat că atunci când sunt împreună are sentimente pentru ea, însă atunci când nu mai petrec timp are îndoilei, de frica de a nu se mai trece prin aceeași situație.

„Am simțit întrebări, din nou”, a spus băiatul întrebat de ce a luat această decizie.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+4
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 20 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele” Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: &#8220;Rămân lângă oile mele&#8221;
Observatornews.ro Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2, este însărcinată pentru a doua oară. Modul inedit în care a dat vestea
Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2, este însărcinată pentru a doua oară. Modul inedit în...
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Mireasa sezonul 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Nominalizările au fost foarte strânse
Mireasa sezonul 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Nominalizările au fost foarte strânse
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Ce spune alt fost judecător CCR
„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Ce spune... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Burek cu carne. Cum prepari acasă cel mai popular street food din Balcani
Burek cu carne. Cum prepari acasă cel mai popular street food din Balcani HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Noi tensiuni între Selena Gomez și Hailey Bieber: Poate să spună ce vrea ea. Rivalitatea dintre cele două s-a reaprins
Noi tensiuni între Selena Gomez și Hailey Bieber: Poate să spună ce vrea ea. Rivalitatea dintre cele două s-a... Kudika
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
5 rețete ușoare, perfecte pentru copilul tău. Sunt gata în 15 minute
5 rețete ușoare, perfecte pentru copilul tău. Sunt gata în 15 minute HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger... Gandul
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Victoria Beckham a vorbit deschis despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața”
Victoria Beckham a vorbit deschis despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața” ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Risotto cu orez negru și parmezan. Un preparat rafinat și elegant pentru o cină specială
Risotto cu orez negru și parmezan. Un preparat rafinat și elegant pentru o cină specială Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x