Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere în emisia din 16 octombrie. Fata a intrat în casă de două zile

După o discuție cu bunica Virginia, Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere în ediția din 16 octombrie.

Bunica Virginia și Florina s-au apropiat și au vorbit mai multe despre nepotul acesteia. Femeia nu s-a ferit să pună întrebări „incomode” și i-a făcut „reclamă” lui Alex.

„Mi-a plăcut să discut cu el. Acum am înțeles cum v-a convins să veniți aici, așa cum e el”, a spus tânăra.

„O să ai ocazia să-l cunoști. Cu drag te aștept la mine. Foarte mult mă bucur. De aceea am fost aseară acolo să văd cum merg treburile. Chiar mâ gândeam că iar nu vine fată pentru băiatul meu. Ai vrea să te muți la Petroșani? Nu stă cu maică-sa, el are apartament cu două camere, a spart bucătăria. Și baia și-a făcut-o cu licheni din ăia verzi”, i-a povestit bunica.

Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere la doar două zile după ce fata a intrat în casa Mireasa

Ulterior, fata a purtat mai multe discuții și cu Alex. „Iubitoare, calmă, grijulie, sunt acolo”, a răspuns fata întrebată cum s-ar descrie. Aceasta a povestit mai multe și despre familia ei și a dezvăluit că a plecat de acasă devreme, de la vârsta de 14, 15 ani.

Băiatul a fost impresionat și a vrut să afle mai multe. „Singură, la școala, se fac două ore pe jos. Am stat la gazdă. Dar a fost cel mai bun lucru (n.r. plecarea). Mi-am găsit liniștea acolo”.

Ei au vorbit și despre posibilitatea de a-și întemeia o familie și cum s-ar vedea ei în postura de părinți.

În emisia live din 16 octombrie 2025, Simona Gherghe i-a explicat fetei ce înseamnă cunoșaterea în casa Mireasa și le-a adresat celebra întrebare.

„Din punctul meu de vedere, da”, a răspuns Sorin.

„Și din al meu, da”, a adăugat și Florina.

