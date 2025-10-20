Mireasa, sezon 12. Alexandra a primit o scrisoare de la un admirator secret după ce a parăsit casa. Ce i-a scris

Alexandra a primit o scrisoare și un cadou de la admiratorul secret din Berlin. Ce i-a transmis bărbatul fix după eliminarea de la Mireasa.

Alexandra a părăsit casa Mireasa în gala de vineri, 17 octombrie 2025. Chiar dacă Loredana a pierdut cursa de elimianare, fata s-a clasat pe locul 3 în top și a fost salvată. Astfel, Alexandra, aflată pe ultimul loc în topul publicului a fost eliminată. Vestea a fost surprinzătoare pentru toată casa, iar concurentele au izbucnit în lacrimi în emisia live.

Plecarea Alexandrei le-a întristat pe fete, Alexandra fiind printre concurentele care a intrat încă de la începutul competiției. Aceasta a legat multe prietenii și nu a fost implicată în niciun conflict.

„M-am înțeles cu toată lumea, pentru că în fiecare am văzut ceva bun și i-am înțeles pe fiecare, exact așa cum au fost ei”, a spus ea în platou la Mireasa. Capriciile Iubirii, după ce a fost eliminată.

„Plec cu gânduri foate bune și sunt foarte împăcată cu ce s-a întâmplat. Am învățat foarte multe lucruri, am trăit foarte multe lucruri în scurt timp și cu un bagaj mare de amintiri și de momente frumoase. Cu încredere în mine mai mare și nu îmi mai este rușine de mine”, a mai precizat ea.

Deși nu a reușit să își găsească jumătatea în casa Mireasa, se pare că tânăra are un admirator secret. Bărbatul chiar i-a trimis o scrisoare și un cadou, fix după eliminare, iar Alexandra a împărtășit cu cei prezenți câteva rânduri din mesajul promit.

„Locuiește în Berlin, în Germania. De patru ani, are ochi albaștri, uneori par verzi, 100 de kilograme, 1,90 metri, șaten deschis”, a citit fata în scrisoarea primită de la admiratorul secret.

