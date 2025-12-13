Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau”

Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau”

Alexandru, fostul concurent al sezonului 12 Mireasa, a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde i-a spus Iolandei că își va vedea de viața lui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 15:19 | Actualizat Sambata, 13 Decembrie 2025, 15:30

Alexandru a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii să-și exprime dezamăgirea pentru decizia Iolandei de a nu părăsi casa Mireasa. În gala de vineri, 12 decembrie 2025, porțile casei s-au deschis, iar concurenții au putut decide dacă pleacă sau rămân până în Finală.

Chiar dacă a anunțat că pleacă la Londra, Alexandru ar fi avut pretenția ca Iolanda să părăsească emisiunea Mireasa pe porțile deschise și să petreacă o seară alături de el, pentru că în următoarea zi de dimineață el urma să părăsească țara.

Iolanda i-a explicat lui Alexandru de ce nu a ales să părăsească emisiunea și la finalul conversației, după ce băiatul a spus că-și va vedea de viața sa, Iolanda i-a spus zâmbind dacă o mai așteaptă, totuși, afară. Alexandru a precizat că o așteaptă pentru o discuție elegantă pe care să o poarte în afara emisiunii.

Ce au vorbit Iolanda și Alexandru după ce fata a ales să nu părăsească emisiunea Mireasa

Alexandru: Eu am venit cu intenții reale pentru tine. Greșeala mea a fost că am încercat să-ți schimb comportamentul și gesturile și la un moment dat am realizat că nu trebuie eu să schimb omul. Sincer, am căzut pe gânduri, eu eram pregătit să vin la București să o iau, credeam că iese dacă se deschid porțile. Am rămas foarte dezamăgit, am vrut să-i fac o surpriză

Iolanda: Eu am crezut, după spusele tale, că pleci sâmbătă. Ce rost avea să ies eu astăzi, dacă tu plecai mâine, plus că știi că eu îmi doresc o carieră și vreau să mai profit de câteva zile să mai apar

Alexandru: Tu spuneai că nu mai reziști în casă, că vrei să pleci la omul tău. Eu am vrut să vin să te aștept, să-ți fac o surpriză, chiar dacă plecam a doua zi, dar vedeai că am o intenție să-ți fac o surpriză și că nu sunt cu gândul în altă parte. Iolanda, tu nu simți nimic pentru mine! Tu faci acolo doar de show, poate ți-a plăcut puțin de mine, dar nu îndeajuns, pentru că dai în mine. Eu vreau să-ți spun foarte elegant că-mi voi vedea de viața mea! Mi-ai plăcut, am avut intenții și am avut un sentiment puternic pentru tine, dar mă voi retrage! Eu mă așteptam să iasă afară

Iolanda: Eu îi înțeleg supărarea și consider că continuarea discuției, dacă va considera de cuviință, o vom avea afară, nu sunt total de acord cu decizia lui, poate spune chestii la impuls.

Alexandru: Eu așteptam să iasă, credeam că are cuvânt. Eu am ținut la ea. Cu Nicoleta niciodată în viața asta nu voi lua legătura. Nicoleta e o jucătoare.

Iolanda: Tu ai susținut că mâine pleci. Trebuie să te pui și în locul meu. Ceea ce ai făcut tu cu mine și Nicoleta mie nu-mi dă o stabilitate ca o chestie de viitor.

Alexandru: Ai grijă de tine, Iolanda! Nu mai face prostii și încearcă să fii cât mai rațională! Lasă mândria asta!

Iolanda: Dar totuși, vreau să știu: mă aștepți sau nu mă aștepți?

Alexandru: Ok, te voi aștepta elegant să avem o discuție.

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. Cine a decis să părăsească emisiunea cu o săptămână înainte de Finală

Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Observatornews.ro Incident grav la metrou: femeie lovită de tren, după ce a coborât pe șine la Crângași. Victima a murit Incident grav la metrou: femeie lovită de tren, după ce a coborât pe șine la Crângași. Victima a murit
Antena 3 Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon
Ce ar trebui să faci întotdeauna înainte de a consuma sau a găti fasole la conservă. Ce arată nutriționiștii
Ce ar trebui să faci întotdeauna înainte de a consuma sau a găti fasole la conservă. Ce arată nutriționiștii Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Clasamentul din ultima gală. Cine sunt favoriții publicului cu o săptămână înainte de Finală
Mireasa, sezon 12. Clasamentul din ultima gală. Cine sunt favoriții publicului cu o săptămână înainte de Finală
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Asasinatul cu bombă de la Arad. Ce a declarat în instanță nepoata lui Ioan Crișan: trebuia să fie cu bunicul în mașină
Asasinatul cu bombă de la Arad. Ce a declarat în instanță nepoata lui Ioan Crișan: trebuia să fie cu bunicul... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 14 decembrie 2025. Peștii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 decembrie 2025. Peștii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
4 zodii își întâlnesc sufletul pereche înainte noaptea de Revelion. Destinul le pregătește o iubire predestinată
4 zodii își întâlnesc sufletul pereche înainte noaptea de Revelion. Destinul le pregătește o iubire predestinată Jurnalul
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi înlocuiți
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x