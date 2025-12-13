Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau”

Alexandru, fostul concurent al sezonului 12 Mireasa, a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde i-a spus Iolandei că își va vedea de viața lui.

Alexandru a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii să-și exprime dezamăgirea pentru decizia Iolandei de a nu părăsi casa Mireasa. În gala de vineri, 12 decembrie 2025, porțile casei s-au deschis, iar concurenții au putut decide dacă pleacă sau rămân până în Finală.

Chiar dacă a anunțat că pleacă la Londra, Alexandru ar fi avut pretenția ca Iolanda să părăsească emisiunea Mireasa pe porțile deschise și să petreacă o seară alături de el, pentru că în următoarea zi de dimineață el urma să părăsească țara.

Iolanda i-a explicat lui Alexandru de ce nu a ales să părăsească emisiunea și la finalul conversației, după ce băiatul a spus că-și va vedea de viața sa, Iolanda i-a spus zâmbind dacă o mai așteaptă, totuși, afară. Alexandru a precizat că o așteaptă pentru o discuție elegantă pe care să o poarte în afara emisiunii.

Ce au vorbit Iolanda și Alexandru după ce fata a ales să nu părăsească emisiunea Mireasa

Alexandru: Eu am venit cu intenții reale pentru tine. Greșeala mea a fost că am încercat să-ți schimb comportamentul și gesturile și la un moment dat am realizat că nu trebuie eu să schimb omul. Sincer, am căzut pe gânduri, eu eram pregătit să vin la București să o iau, credeam că iese dacă se deschid porțile. Am rămas foarte dezamăgit, am vrut să-i fac o surpriză

Iolanda: Eu am crezut, după spusele tale, că pleci sâmbătă. Ce rost avea să ies eu astăzi, dacă tu plecai mâine, plus că știi că eu îmi doresc o carieră și vreau să mai profit de câteva zile să mai apar

Alexandru: Tu spuneai că nu mai reziști în casă, că vrei să pleci la omul tău. Eu am vrut să vin să te aștept, să-ți fac o surpriză, chiar dacă plecam a doua zi, dar vedeai că am o intenție să-ți fac o surpriză și că nu sunt cu gândul în altă parte. Iolanda, tu nu simți nimic pentru mine! Tu faci acolo doar de show, poate ți-a plăcut puțin de mine, dar nu îndeajuns, pentru că dai în mine. Eu vreau să-ți spun foarte elegant că-mi voi vedea de viața mea! Mi-ai plăcut, am avut intenții și am avut un sentiment puternic pentru tine, dar mă voi retrage! Eu mă așteptam să iasă afară

Iolanda: Eu îi înțeleg supărarea și consider că continuarea discuției, dacă va considera de cuviință, o vom avea afară, nu sunt total de acord cu decizia lui, poate spune chestii la impuls.

Alexandru: Eu așteptam să iasă, credeam că are cuvânt. Eu am ținut la ea. Cu Nicoleta niciodată în viața asta nu voi lua legătura. Nicoleta e o jucătoare.

Iolanda: Tu ai susținut că mâine pleci. Trebuie să te pui și în locul meu. Ceea ce ai făcut tu cu mine și Nicoleta mie nu-mi dă o stabilitate ca o chestie de viitor.

Alexandru: Ai grijă de tine, Iolanda! Nu mai face prostii și încearcă să fii cât mai rațională! Lasă mândria asta!

Iolanda: Dar totuși, vreau să știu: mă aștepți sau nu mă aștepți?

Alexandru: Ok, te voi aștepta elegant să avem o discuție.

