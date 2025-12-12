Mireasa, sezon 12. Cine a decis să părăsească emisiunea cu o săptămână înainte de Finală

Concurenții au avut la dispoziție aproximativ 3 ore, cât a durat gala, pentru a lua o decizie după ce porțile s-au deschis. Simona Gherghe a anunțat la începutul emisiei live de pe 12 decembrie 2025 o situație fără precendent: porțile se deschid și pleacă cine vrea.
Cine a decis să părăsească emisiunea Mireasa cu o săptămână înainte de Finală. Porțile au fost deschise
„Este o gală cu totul și cu totul specială pentru că astăzi se vor întâmpla 2 lucruri care nu au mai fost niciodată la Mireasa. Mai mulți concurenți s-ar putea să plece. E ceva ce n-am mai făcut până acum. Vreme de 3 ore aveți răgaz să vă gândiți dacă vreți să plecați sau nu! Cine consideră în acest moment că vrea să plece acasă, este liber să plece!”, a fost primul anunț al Simonei Gherghe.
La finalul galei, concurenții care își doresc să plece, au fost invitați să anunțe această decizie!
Singurul care a decis să plece este Cosmin. (Și Nicoleta avea în gând această hotărâre, dar ea oricum a fost eliminată din competiție). Surprinzător, Iolanda care în ultima perioadă a făcut scandal și a spus că ea se plictisește și că vrea acasă, când i s-a oferit această posibilitate a spus cu zâmbetul pe buze: „De ce să nu rămân și eu?”
„Nu îmi mai vedeam locul oricum de mult timp și îmi doream să plec. Rostul meu nu mai e aici pentru că este vorba despre iubire”, a spus Cosmin.
„Mai sunt 7 zile și atunci de ce să nu rămân și eu, de ce, ce are?”, a spus Iolanda, iar Simona Gherghe a rugat-o să rămână în condițiile decenței și să respecte regulamentul.
Diana a plâns pentru că și-ar fi dorit să plece și ea, dar Sorin nu și-a dorit plecarea înainte de Finală.