Mireasa, sezon 12. Alina sau Gabriela? Ce fată a fost salvată de public de la eliminare

În gala de pe 19 septembrie 2025 publicul Mireasa a salvat o concurentă. Simona Gherghe a anunțat la finalul emisiunii ce fată este eliminată și ce fată rămâne dintre Alina și Gabriela.

În Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa, telespectatorii au răspuns la întrebarea: „Pe cine doriți să salvați? Cine doriți să rămână în emisiunea Mireasa?”

Alina sau Gabriela? Ce concurentă a fost salvată de public și cine este eliminată

Atât în casa fetelor cât și în cea a băieților a sunat AdrenaLinia. Fetele și băieții au avut 5 minute la dispoziție pentru a vota o fată pentru eliminare. Pentru că grupul fetelor și grupul băieților au avut nominalizări diferite, decizia finală a aparținut publicului. De data aceasta, publicul a votat pentru salvarea unei concurente, după ce fetele au dorit eliminarea Alinei, iar băieții au optat pentru eliminarea Gabrielei.

Gabriela, salvată de public. Alina este eliminată din casa Mireasa

Votarea publicului s-a desfășurat pe parcursul galei de vineri, 19 septembrie 2025. La finalul galei, Simona Gherghe a anunțat pe cine a salvat publicul. Cealaltă fată este eliminată!

„Procentele au fost: 33,62% la 66,38%. Fata care rămâne în emisiune pentru că a fost salvată de telespectatori, fiind votată de 66,38% este Gabriela!”, a anunțat Simona Gherghe la finalul galei.

Peste 60% dintre voturi i-au revenit Gabrielei. Gabriela rămâne în casă, iar Alina este eliminată.

„A fost o experiență frumoasă!”, a spus Alina.

„Se pare că lumea de afară mă iubește! Consider că în continuare ei cred în mine și chiar dacă eșuez ei sunt acolo pentru mine!”, a spus Gabriela.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.