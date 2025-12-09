Mireasa, sezon 12. Ce a spus Alexandru că vă face după părăsirea emisiunii. Cum și-a explicat Nicoleta decizia de a-l elimina

Alexandru a părăsit casa Mireasa după ce Nicoleta, cea care l-a invitat să rămână 12 zile, a decis să-l trimită acasă. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Alexandru a făcut ultimele declarații înainte de a părăsi emisiunea.

Iolanda, plânsă și supărată, nu a avut prea multe comentarii, precizând că e de părere că Nicoleta a vrut să se răzbune și că, probabil se aștepta la o reacție din partea ei. Alexandru a spus că va pleca direct în Anglia și așteaptă să fie sunat de Iolanda după ce părăsește și ea casa Mireasa.

Cu ce planuri a plecat Alexandru din casa Mireasa: „Ce să spun? Spun realitatea”. Cum și-a explicat Nicoleta decizia de a-l elimina

„Eu sunt bine, îmi pare rău pentru Iolanda că e foarte afectată. Eu voi pleca la Londra, nu rămân în România. Îmi fac lucrurile din nou. De scrisori, nu știu… mai sunt 10 zile… Vom păstra legătura, vom vorbi când va ieși. Acum n-am putut vorbi pentru că am încercat să o calmez. Vom vedea ce va fi”, a spus Alexandru la Capricii, înainte de a părăsi casa Mireasa.

„Mie nu mi se pare un răspuns foarte convigător. Cred că aș sta în aceeași tensiune precum Iolanda”, i-a spus psihoterapeutul Petra Dumitru.

„Păi ce să spun? Spun realitatea! Plec și vom vorbi când vom ieși! În calitate de ce am rămas... Vom vedea atunci ce continuăm””, a spus Alexandru.

Întrebată dacă i-a fost greu să ia această decizie, Nicoleta a răspuns:

„Nu a fost ușor nici pentru mine. Nu aș fi vrut să fac niciun rău, dar din moment ce m-am simțit folosită de el, ăsta a fost răspunsul meu. Am avut păreri de rău și am știut că nu a fost omul potrivit pentru mine. Cumva în viață m-am pus tot timpul în spate, tot timpul i-am pus pe alții pe primul loc și am zis că trebuie să mă gândesc și la mine, că dacă nu o fac eu, nu o face nimeni”, a spus Nicoleta.