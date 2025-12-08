Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live

Alexandru a aflat în emisia live de Mireasa de pe 8 decembrie 2025 dacă rămâne sau părăsește casa.

Decizia a fost la Nicoleta. Fata a putut alege ca băiatul să rămână în casă pentru Iolanda, dar nu a dorit.

„Alexandru, tu ai rămas 12 zile în casa Mireasa la invitația Nicoletei pentru că asta era ideea ca în 12 zile să vedeți dacă puteți forma sau nu în cuplu. În mod normal, șederea ta în casă ar trebui să se întâmple dacă ai avea ceva cu Nicoleta. Acum, tu ți-ai exprimat dorința de a rămâne, pentru că erai interesat de altă fată, motiv pentru care decizia este la Nicoleta. Ea te-a invitat. Tu trebuie să decizi în acest moment dacă Alexandru pleacă astăzi sau dacă rămâne în continuare”, a spus Simona Gherghe.

Nicoleta a decis dacă Alexandru părăsește sau nu casa Mireasa. Ce a hotărât fata. Iolanda s-a enervat și a plecat din live: „Îmi bate inima foarte tare”

„Îmi bate inima foarte tare. Având în vedere că eu nu am nimic cu el, la mine decizia este NU. Îmi pare rău pentru cei care se supără pe mine, dar de la mine e NU”, a spus Nicoleta.

Iolanda s-a enervat și a ieșit din direct, iar Loredana a început să plângă, speriată fiind de reacția nervoasă a Iolandei.

