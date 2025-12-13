Antena Căutare
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon

Cristian Marinescu, fost concurent Mireasa, a venit cu o declarație pe rețelele sociale, după ce la task-ul telefoanelor Liviu a remarcat o conversație purtată de el cu Emily. 

Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 12:45 | Actualizat Sambata, 13 Decembrie 2025, 13:05
Replica lui Marinescu după ce s-a aflat că el și Emily au avut o conversație

Emily a declarat că după ce a fost eliminată de la Mireasa (înainte de a reveni la testul Afroditei și de a se apropia de Liviu), a purtat o conversație cu Cristian Marinescu, fost concurent în sezonul 9 Mireasa. Fata a precizat că el i-a scris și și-a arătat interesul de a o cunoaște și de a o vedea în realitate, însă logodnica lui Liviu nu a dorit.

„Chiar la prima eliminare îmi lăsase el un mesaj. Văzuse un material, dacă nu mă înșel, sau în AntenaPLAY, nu mai țin minte unde văzuse, că vorbisem eu cu o fată despre el, că mi s-a părut cu nasul pe sus și a auzit lucrul respectiv, a făcut un TikTok despre asta și mi-a scris. A dorit să ieșim, dar nu am ieșit, nu ne-am văzut, nu ne-am sunat, am vorbit doar prin mesaje vocale”, a spus Emily în gala Mireasa de pe 12 decembrie 2025.

Replica lui Marinescu după ce s-a aflat că el și Emily au avut o conversație. Ce a ținut să precizeze fostul concurent Mireasa: „Că ni s-a făcut brusc dor unul de celălalt...”

Cristian Marinescu a venit și el cu o declarație după ce s-a aflat despre acest schimb de mesaje din online. Fostul concurent Mireasa a precizat că nu va face dezvăluiri despre ce se întâmplă între el și o femeie:

„Știu că vă doriți ca eu să am dreptul la o opinie, așa că ciuliți foarte bine urechile pentru că urmează să vă zic ceva cutremurător: ce s-a întâmplat între mine și o femeie, că ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit, că ni s-a făcut brusc dor unul de celălalt la 4 dimineața, că am vrut să ne răcorim între 4 pereți, că s-au șters mesaje, că nu s-au șters mesaje, mereu va rămâne între mine și acea femeie. De ce? Pentru că Marinescu oricum ar fi el și ce greșeli ar avea, la un lucru nu o să renunț niciodată: ceea ce s-a întâmplat între mine și o femeie, mereu va rămâne între noi doi, pentru că respect foarte mult femeile. Așadar, trageți ce concluzie vă doriți”, a transmis Cristian Marinescu pe TikTok.

