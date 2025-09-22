Mireasa, sezon 12. Ce se întâmplă cu relația dintre Dian și Costina, la scurt timp de la plecarea băiatului din competiție

Așa cum era de așteptat, Dian și Costina s-au reîntâlnit după eliminarea băiatului din emisiunea Mireasa. Cei doi tineri au publicat mai multe imagini împreună pe rețelele sociale.

Dian și Costina și-au reluat relația începută în casa Mireasa și pare că părinții băiatului au revenit la sentimente mai bune în ceea ce o privște pe fată, judecând după fotografia de familie publicată de fosta concurentă pe Instagram. Dian și-a sărbătotit ziua de naștere și s-a fotografiat la el acasă, în Țicleni, Gorj, alături de mama, tatăl și iubita. Costina a publicat fotografia pe rețelele sociale, adăugând o inimioară în dreptul imaginii, ceea ce dă de înțeles că a avut o discuție lămurutiare cu doamna Elena și soțul acesteia. Apariția este una surprinzătoare, ținând cont de faptul că în urmă cu câteva zile doamna Elena a venit în emisiune să spună că nu-și dorește ca fiul ei să fie împreună cu Costina.

Cum au apărut Dian și Costina la scurt timp de când băiatul a părăsit casa Mireasa

Dian și Costina au publicat mai multe imagini cu ei în ipostaze tandre. Cei doi tineri au apărut foarte zâmbitori pe rețelele sociale, semn că reîntâlnirea i-a bucurat foarte mult.

Cum a început povestea de dragoste dintre Costina și Dian

Povestea de dragoste dintre Costina și Dian a avut un început neobișnuit, având în vedere că fata își exprimase intențiile față de Ionuț. La petrecere, Costina și-a dat seama că, de fapt, Dian este băiatul de care se simte atrasă, așa că cei doi au dansat împreună și au ajuns și la un scurt sărut, pe care fata inițial l-a negat. În cele din urmă, Costina și-a asumat apropierea de Dian, iar cei doi au ajuns să formeze primul cuplu din sezonul 12 Mireasa. Cei doi au avut parte de o provocare în relație când fata a intrat în cursa de eliminare ca urmare a unei încălcări grave de regulament. Fata a fost eliminată, iar Dian a rămas în casă, frământat de gândurile despre tot ceea ce se întâmplase. Mama lui Dian a intervenit și și-a sfătuit fiul să nu se mai gândească la Costina. Doamna Elena și-a exprimat o părere negativă față de posibila viitoare noră. Băiatul a intrat în cursa de eliminare, după ce a fost nominalizat de colegii lui, cu argumentul că iubita îl așteaptă afară. Dian și-a dorit să părăsească emisiunea, iar publicul l-a eliminat din competiție în gala de pe 19 septembrie, cu puțin timp înainte de ziua lui. După ce a părăsit casa Mireasa, Dian s-a reîntâlnit cu iubita care îl aștepta afară.

