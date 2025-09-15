Votat de colegii de competiție, Dian a intrat în cursa de eliminare alături de Virgil și Alexandru.

Tânărul a precizat că dorește să fie eliminat pentru a se reuni cu Costina, cea pe care a cunoscut-o în casa Mireasa. El a afirmat că nu mai are dubii în privința ei.

Mireasa sezonul 12. Reacția Costinei după ce Dian a intrat în cursa de eliminare. Ce a ținut să precizeze

În mediul online, Costina a reacționat și a subliniat faptul că nu dorește să revină în casa Mireasa. Ea așteaptă nerăbdătoare rezultatul cursei de eliminare și speră ca Dian să vină acasă.

„Ar putea să mă cheme înapoi, dar nu cred că este o idee ok. (...) Nu aș mai intra în casă, sincer. Noi ne-am găsit, putem să continuăm și afară dacă tot s-a decis așa, dar vedem. Cred că starea lui Dian, în momentul de față, contează cel mai mult. Îl văd că este foarte supărat, este foarte trist, dar o să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Nu aș mai intra în casă, nu aș mai vrea să intru”, a zis Costina în primul său live de pe Tiktok.

În privința părinților lui Dian, care au venit la Mireasa pentru a îi aduce la cunoștință informații noi despre Costina, fata a declarat că sunt în relații bune și țin legătura.

”Părinții lui Dian mă acceptă, comunicăm, nu a fost niciun fel de jignire nici de la mine, nici de la ei, așa cum s-a speculat. Chiar nu...”, a mai punctat iubita lui Dian.

