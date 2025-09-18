Mireasa, sezon 12. Familia unui concurent a venit de urgență în casă pentru o intervenție extraordinară. Situație fără precedent

În emisia live de Mireasa de pe 18 septembrie 2025, mama și fratele unui concurent au intrat în casă pentru o intervenție extraordinară.

Încă de la începutul ediției Mireasa, Simona Gherghe a anunțat sosirea familiei unui concurent. Este vorba despre familia lui Dian. Au venit doamna Elena și fratele Leo.

Mama și fratele lui Dian au venit să discute cu acesta. „Pentru mine fratele meu este totul!”, a spus Dian, căruia i-au țâșnit lacrimile instantaneu la vederea fratelui său.

„Te-am văzut foarte abătut în legătură cu Costina”, i-a spus doamna Elena fiului.

Fratele i-a reproșat lui Dian criza de nervi făcut cu câteva zile în urmă.

„Să nu mai văd reacția asta la tine! Niciodată! Ești fratele meu mai mic! Ascultă-mă! Nervii ăștia trebuie să-i gestionezi!”, i-a spus Leo lui Dian.

Mama lui Dian a ținut să-i spună fiului că nu e de acord cu relația lui cu Costina.

Costina a transmis într-o scrisoare că a lămurit tot ce trebuia să lămurească cu familia lui Dian, iar doamna Elena a spus că fata nu a lămurit nimic cu dânsa.

„Pe mine m-a deranjat că ai zis că trebuie să ceri scuze în fața Costinei și a familiei ei. Pe mine mă deranjează relația ta cu Costina. Nu-și găsește fată? Poate să iasă liniștit cu capul sus. Eu zis să ne asculți cât mai bine!”, i-a spus doamna Elena fiului.

„Eu nu am treabă cu relația ta! Pe mine m-a supărat cum ai reacționat cu băieții!”, i-a spus Leo.

Costina a intervenit telefonic în timp ce Dian vorbea cu mama și fratele

Costina a dorit să intervină telefonic în timp ce Dian vorbea cu fratele și mama.

„Eu când am ieșit din emisiune am contactat-o pe mama lui Dian și i-am spus ce s-a întâmplat cu cel căruia i-am cerut lucruri. Și am crezut că s-a lămurit. Eu adorm cu Dian, mă trezesc cu Dian. Doamna Elena mi-a spus că totul e în regulă, că m-a înțeles. Am pus pe cineva să-mi aducă niște lucruri și acum să aud la televizor că ea nu a lămurit nimic cu mine”, a spus Costina.

„Nu ai lămurit, Costina. Eu nu mi-am dat acordul să fii cu Dian. Nu-ți trebuie ție o fată cu un trecut așa”, a spus doamna Elena.

„Dar toți avem un trecut. Toți avem trecutul nostru”, a spus Costina, preiczând că e dispusă să-l primească pe Dian la ea acasă.

„Când eram eu în casă, tu erai foarte amorezată de Ionuț!”, i-a spus doamna Elena Costinei.

„Dacă e să am o dezamăgire, trec eu singur prin ea! Nu vreau ca familia mea să fie contra deciziei mele”, i-a spus Dian mamei.

„Nu ai cum să treci singur pentru că suntem o familie!”, a spus doamna Elena, spunând că fiul ei cel mic trebuie să deschidă ochii bine.

Costina a mai spus că l-a înețels pe Dian pentru reacția nervoasă.

