Mireasa, sezon 12. Familia unui concurent a venit de urgență în casă pentru o intervenție extraordinară. Situație fără precedent

În emisia live de Mireasa de pe 18 septembrie 2025, mama și fratele unui concurent au intrat în casă pentru o intervenție extraordinară.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 16:35 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 17:37

Încă de la începutul ediției Mireasa, Simona Gherghe a anunțat sosirea familiei unui concurent. Este vorba despre familia lui Dian. Au venit doamna Elena și fratele Leo.

Situație fără precedent! Familia unui concurent a venit de urgență în casa Mireasa pentru o intervenție extraordinară. Despre cine este vorba

Mama și fratele lui Dian au venit să discute cu acesta. „Pentru mine fratele meu este totul!”, a spus Dian, căruia i-au țâșnit lacrimile instantaneu la vederea fratelui său.

„Te-am văzut foarte abătut în legătură cu Costina”, i-a spus doamna Elena fiului.

Fratele i-a reproșat lui Dian criza de nervi făcut cu câteva zile în urmă.

„Să nu mai văd reacția asta la tine! Niciodată! Ești fratele meu mai mic! Ascultă-mă! Nervii ăștia trebuie să-i gestionezi!”, i-a spus Leo lui Dian.

Mama lui Dian a ținut să-i spună fiului că nu e de acord cu relația lui cu Costina.

Costina a transmis într-o scrisoare că a lămurit tot ce trebuia să lămurească cu familia lui Dian, iar doamna Elena a spus că fata nu a lămurit nimic cu dânsa.

„Pe mine m-a deranjat că ai zis că trebuie să ceri scuze în fața Costinei și a familiei ei. Pe mine mă deranjează relația ta cu Costina. Nu-și găsește fată? Poate să iasă liniștit cu capul sus. Eu zis să ne asculți cât mai bine!”, i-a spus doamna Elena fiului.

„Eu nu am treabă cu relația ta! Pe mine m-a supărat cum ai reacționat cu băieții!”, i-a spus Leo.

Costina a intervenit telefonic în timp ce Dian vorbea cu mama și fratele

Costina a dorit să intervină telefonic în timp ce Dian vorbea cu fratele și mama.

„Eu când am ieșit din emisiune am contactat-o pe mama lui Dian și i-am spus ce s-a întâmplat cu cel căruia i-am cerut lucruri. Și am crezut că s-a lămurit. Eu adorm cu Dian, mă trezesc cu Dian. Doamna Elena mi-a spus că totul e în regulă, că m-a înțeles. Am pus pe cineva să-mi aducă niște lucruri și acum să aud la televizor că ea nu a lămurit nimic cu mine”, a spus Costina.

„Nu ai lămurit, Costina. Eu nu mi-am dat acordul să fii cu Dian. Nu-ți trebuie ție o fată cu un trecut așa”, a spus doamna Elena.

„Dar toți avem un trecut. Toți avem trecutul nostru”, a spus Costina, preiczând că e dispusă să-l primească pe Dian la ea acasă.

„Când eram eu în casă, tu erai foarte amorezată de Ionuț!”, i-a spus doamna Elena Costinei.

„Dacă e să am o dezamăgire, trec eu singur prin ea! Nu vreau ca familia mea să fie contra deciziei mele”, i-a spus Dian mamei.

„Nu ai cum să treci singur pentru că suntem o familie!”, a spus doamna Elena, spunând că fiul ei cel mic trebuie să deschidă ochii bine.

Costina a mai spus că l-a înețels pe Dian pentru reacția nervoasă.

Comentarii

