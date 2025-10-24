Mireasa, sezon 12. Ce spune psihologul Eduard Puiu despre „găștile” din casă și atitudinea față de Loredana: „Care e miza?”

Antena Căutare
În ediția de pe 24 octombrie 2025 de Mireasa, Capriciile Iubirii psihologul Eduard Puiu și-a spus punctul de vedere, în calitate de specialist, referitor la „taberele” din casă și la atitudinea anumitor comcurenți față de Loredana.

Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 12:14 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 12:25

Psihologul Eduard Puiu a comparat taberele din casa Mireasa cu „găștile” și susține că de fapt, Loredana, a fost luată în vizor pentru că este prietenă cu Ștefania. Specialistul condamnă atitudinea concurenților față de colega lor de competiție și a avut un discurs care a emoționat-o pe fată.

„Vreau să zic ceva neapărat. Eu vin dintr-un oraș, de unde vii și tu, unde a existat foarte multă infracționalitate când am fost copil. Erau foarte multe găști. Eu, secvențe de genul ăsta, între găști, am văzut. Și una din practicile din aceste găști era că smecherii niciodată nu dădeau în cineva puternic din gașca cealaltă și dădeau în cineva slab din gașca cealaltă, ca să provoace. Fiecare înțelege ce vrea. Eu am această slăbiciune și rolul ăsta, să încerc să progejez atunci când există o mare doză de nedreptate. Eu personal o să întreb și colegele mele, niciodată nu am depus un efort să aud, să înțeleg sau să procesez, ce spune Loredana. N-am avut probeleme de genul ăsta. Voi ați intrat într-o joacă fără miză. Care e miza cu Loredana? Loredana nu pun în pericol niciun cuplu, voi aveți o problemă cu Ștefania, cine are și pentru că a îndrăznit să scoată capul din găoace Loredana și să se declare într-o prietenie cu Ștefania, pentru că cu Ștefania nu merg lucrurile așa de ușor, ați lovit-o pe Loredana. Eu asta am înțeles. Punct”, a spus psihologul Eduard Puiu.

În ultima perioadă, Loredana s-a aflat în centrul unor atacuri venite din partea Dianei, Denisei, Laviniei și parteneriilor celor două. Cei doi au folosit o serie de apelative la adresa fetei, iar Liviu le-a atras atenția că ce fac ei se numește bullying.

Ulterior, psihologul Eduard Puiu i-a dat și un sfat Loredanei. „Oamneii vor ca dacă tu vrei să spui ceva, să îți asumi, să nu mai vorbești la refelxiv. E un adevăr și aici, de care trebuie să ții cont. Ți se cere asta? Bate-te cu chestia asta. Spune cu subiect și predicat, du-te și fii mult mai centrată pe ce spun oamenii. Pentru că și tu, la rândul tău, vei avea veșnic această problemă dacă nu spui ce te doare”, a mai adăugat acesta.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 24 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
