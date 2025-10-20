Mireasa, sezon 12. Ce spune tatăl Nicoletei despre cunoșterea fiicei sale cu Ionuț. I s-a adresat direct băiatului

Tatăl Nicoletei a avut o interveție telefonică în direct, după ce fiica lui a plâns în gală. Domnul Alexandru a încurajat-o pe concurentă și a ținut să îi transmită câteva cuvinte și lui Ionuț.

În gala de vineri, Nicoleta a plâns de dorul familiei. Fata a mărturisit că nu este obișnuită să stea atâta timp fără să vorbească cu tatăl și cu sora ei și ulterior, la Mireasa. Capriciile Iubirii a avut posibilitatea să ia legătura cu tatăl ei. Domnul Alexandru a intrat în direct și a vorbit despre cum s-a acomodat fiica lui în casă.

Tatăl Nicoletei, intervenție telefonică în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii. Ce crede domnul Alexandru despre cunoașterea fiicei sale cu Ionuț

Domnul Alexandru, tatăl Nicoletei, a avut o intervenție telefonică în direct. Apelul lui a emoționtat-o foarte tare pe concurentă care inițial, nici nu a putut să creadă că este vorba de tatăl ei.

Acesta a vorbit despre cum s-a acomdat fiica lui în casa Mireasa, dar și despre situația dintre ea și Ionuț din prezent. Cei doi au intrat în cunoaștere la scurt timp după ce fata a intrat în casă, însă au ajuns în impas. O discuție despre posibilitatea ca ea să se mute din orașul natal, i-a făcut pe Ionuț și pe Nicoleta să dea un pas înapoi.

Întrebat ce părere are despre Ionuț, tatăl concurentei a răspuns: „Eu așa după cum l-am văzut la televizor, nu pot să zic absolut nimic. E prea devreme să mă pot pronunța”.

„Mă bucur că ai sunat, mi-e foarte dor de tine”, i-a spus Nicoleta printre lacrimi.

„Țin să te anunț că te urmăresc și mă bucur de prezența ta”, i-a mai spus domnul Alexandru băiatului cu care fiica lui este într-o cunoaștere. În plus, acesta a vrut să afle mai multe detalii despre Ionuț: „„Din ce oraș ești? Ocupația ta?”.

După un scurt dialog între cei doi, tatăl Nicoletei a fost întrebat și ce părere ar avea ca fiica lui sp se mute la Brașov, însă a spus că nu se poate pronunța încă pe acest subiect.

