Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Ce spune tatăl Nicoletei despre cunoșterea fiicei sale cu Ionuț. I s-a adresat direct băiatului

Mireasa, sezon 12. Ce spune tatăl Nicoletei despre cunoșterea fiicei sale cu Ionuț. I s-a adresat direct băiatului

Tatăl Nicoletei a avut o interveție telefonică în direct, după ce fiica lui a plâns în gală. Domnul Alexandru a încurajat-o pe concurentă și a ținut să îi transmită câteva cuvinte și lui Ionuț.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 11:48 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 12:36

În gala de vineri, Nicoleta a plâns de dorul familiei. Fata a mărturisit că nu este obișnuită să stea atâta timp fără să vorbească cu tatăl și cu sora ei și ulterior, la Mireasa. Capriciile Iubirii a avut posibilitatea să ia legătura cu tatăl ei. Domnul Alexandru a intrat în direct și a vorbit despre cum s-a acomodat fiica lui în casă.

Tatăl Nicoletei, intervenție telefonică în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii. Ce crede domnul Alexandru despre cunoașterea fiicei sale cu Ionuț

Domnul Alexandru, tatăl Nicoletei, a avut o intervenție telefonică în direct. Apelul lui a emoționtat-o foarte tare pe concurentă care inițial, nici nu a putut să creadă că este vorba de tatăl ei.

Acesta a vorbit despre cum s-a acomdat fiica lui în casa Mireasa, dar și despre situația dintre ea și Ionuț din prezent. Cei doi au intrat în cunoaștere la scurt timp după ce fata a intrat în casă, însă au ajuns în impas. O discuție despre posibilitatea ca ea să se mute din orașul natal, i-a făcut pe Ionuț și pe Nicoleta să dea un pas înapoi.

Întrebat ce părere are despre Ionuț, tatăl concurentei a răspuns: „Eu așa după cum l-am văzut la televizor, nu pot să zic absolut nimic. E prea devreme să mă pot pronunța”.

„Mă bucur că ai sunat, mi-e foarte dor de tine”, i-a spus Nicoleta printre lacrimi.

„Țin să te anunț că te urmăresc și mă bucur de prezența ta”, i-a mai spus domnul Alexandru băiatului cu care fiica lui este într-o cunoaștere. În plus, acesta a vrut să afle mai multe detalii despre Ionuț: „„Din ce oraș ești? Ocupația ta?”.

După un scurt dialog între cei doi, tatăl Nicoletei a fost întrebat și ce părere ar avea ca fiica lui sp se mute la Brașov, însă a spus că nu se poate pronunța încă pe acest subiect.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

colaj foto nicoleta si ionut mireasa capriciile iubirii
+4
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 2. Bianca și Mihai au devenit părinți. Imaginea emoționantă publicată de proaspăta mămică după ce a născu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: &#8220;Incredibil&#8221;! De ce nu a investit alături de el
Observatornews.ro Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Apariție șocantă la un eveniment de la Hollywood. Toată lumea s-a întrebat cine este vedeta cu mască pe față: O dau jos ca să mănânc Apariție șocantă la un eveniment de la Hollywood. Toată lumea s-a întrebat cine este vedeta cu mască pe față: O dau jos ca să mănânc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2, este însărcinată pentru a doua oară. Modul inedit în care a dat vestea
Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2, este însărcinată pentru a doua oară. Modul inedit în...
Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2025. Cum s-au îmbrăcat vedetele la marele eveniment
Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2025. Cum s-au îmbrăcat vedetele la marele eveniment Catine.ro
Mireasa sezonul 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Nominalizările au fost foarte strânse
Mireasa sezonul 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Nominalizările au fost foarte strânse
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara blocului: „Când îmi aduc aminte, îmi vine să plâng”
O polițistă a fost admisă în Ministerul de Interne după 13 încercări. Gestul pe care l-a făcut în scara... Libertatea.ro
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"
Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Crostata cu gem, desertul italian clasic care a cucerit întreaga lume
Crostata cu gem, desertul italian clasic care a cucerit întreaga lume HelloTaste.ro
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 octombrie 2025. Vărsătorii caută iertarea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână
Lămâile vor rezista mai mult dacă urmezi acest sfat. Vor fi proaspete până la o săptămână HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale”
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt... Gandul
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Fructele tale fac musculițe? Uite cum eviți această neplăcere
Fructele tale fac musculițe? Uite cum eviți această neplăcere Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x