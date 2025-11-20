Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Chat-ul zilei la Mireasa, 20 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Mireasa, sezon 12. Chat-ul zilei la Mireasa, 20 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 20 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:02 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 11:23
Chat-ul zilei la Mireasa, 20 noiembrie 2025 | Antena 1

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!

Mireasa, sezon 12. Emily a recunoscut că a luat legătura cu părinții lui Liviu: „Nu văd unde ar fi atâta deranj"... Mireasa, sezon 12. De ce doamna Cristiana a rupt scrisoarea de la Alexandru și nu i-a dat florile Iolandei...
