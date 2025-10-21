Mireasa, sezon 12. Concurenții au răspuns la întrebări-cheie despre sentimentele lor. Toate perechile au adus lămuriri

Toate perechile au răspuns la o serie de întrebări menite să clarifice situația actuală din casa Mireasa. Invitatele au atins cele mai „sensibile” subiecte.

La finalul ediției de Mireasa. Capriciile Iubirii, Raluca Preda a anunțat o surprinză pentru toți concurenții. Invitatele Paula Chirilă, Andreea Primera și Andree Frățilă au avut ocazia de a adresa către o întrebare-cheie fiecărei perechi din casă, indiferent de statutul declarat până în acest moment. Nimeni nu a „scăpat” și au fost atinse cele mai sensibile subiecte.

„O să le facem o surpriză concurenților. Probabil unii s-a aștepta la vreo fostă iubită care să vină, la vreo fostă concurentă, dar nu. Nu este vorba despre asta. În această seară, vrem să clarificăm sentimentele din casa Mireasa pentru că ne tot uităm la Mireasa. Direct din culise, la Mireasa, la Capricii și nu mai înțelegem nimic. Ala că vreau, cu ajutorul invitatelor din această seară, cu întrebări-cheie, de la 1 la 10, vă adresăm întrebări, voi ne dați răspunsuri și poate așa o să ne dăm seama despre ce este vorba”, a anunțat gazda.

Concurenții au trecut printr-un „test fulger”. Întrebările-cheie care au atins cele mai „sensibile” subiecte din casă

Paula Chirilă: Diana, ce te-ar îndepărta de Sorin?

Diana: Dacă s-ar apropia de o altă fată în casă sau dacă nu m-ar auzi de multe ori și ar face anumite chestii care mă deranjează.

Paula Chiriliă: Sorin, te atrage Diana? Dacă da, ce te oprește să te comporți ca un bărbat care e atras de o femeie? Tu când ai fost atras de o femeie ce ai făcut? Ai stat așa mort lângă ea?

Sorin: Pai... nu mă comport? Nu în totalitate, nu? Asta o să o fac, până la urmă (n.r. sărutul). Cu siguranță, dacă eram afară, o sărutam din primele zile.

Andreea Primera: Alex, uită-te la Forina și completează propoziția mea „Când mă uit la Florina, gândesc...”. Și pentru tine, Florina, „Teama mea cea mai mare în ceea ce îl privește pe Alex este...”

Alex: Iubire.

Florina: Nu știu, nu m-am gândit.

Andreea Frățilă: Adin și Lavinia, pe o scală de la 1 la 10 cât de pregătiți sunteți să lăsați trecutul în urmă și să o luați de la capăt?

Lavinia: 9, Adin: 7.

Paula Chirilă: Denisa, pe o scală de la 1 la 10 cât conduci tu în relație și cât Cristian?

Denisa: 40% eu, 60% Cristian.

Andreea Frățilă: Pe o scarl de la 1 la 10, Cosmin, cât de atras te simți de Gabriela, și Gabriela cât de simți atrasă de Cosmin?

Cosmin: 7, Gabriela: 9.

Paula Chirilă: Pe o scală de la 1 la 10, Ștefania, cât de mult îți spune intuiția că ceea ce am discutat mai devreme (n.r. despre Liviu) este adevărat?

Ștefania: 6.

Raluca Preda: Liviu, pe o scală de la 1 la 10, cât îți dorești să intri într-o relația cu Ștefania?

Liviu: La momentul actual? 5.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.