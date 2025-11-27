Mireasa, sezon 12. Cristian a cerut-o în căsătorie pe Denisa. Prima logodnă din acest sezon

A avut loc prima logodnă din sezonul 12 Mireasa. Cristian a cerut-o pe Denisa în căsătorie! Fanii Mireasa au aflat vestea în emisia live de pe 27 noiembrie 2025.

Denisa și Cristian s-au logodit pe 26 noiembrie, la munte. Cei doi s-au întors în dimineața de pe 27 noiembrie.

„Avem o veste foarte mare. Primul cuplu logodit din acest sezon. Este vorba despre Denisa și Cristian. S-a întâmplat ieri după-amiaza când ei au plecat la date și a fost un date cu o semnificație aparte”, a anunțat Simona Gherghe.

Avem prima cerere în căsătorie din sezonul 12 Mireasa. Cine sunt cei care s-au logodit în urmă cu puțin timp: „Am avut mari emoții”

„A fost mai complicat cu inelul. Acum 2 săptămâni avea Lavinia un inel și mi-a zis că i se potrivește și Denisei”, a anunțat Cristian.

„N-am bănuit nimic. Am avut mari emoții. Până de dimineață nu-mi venea să cred. Mă uitam așa la mână și mă întrebam: Chiar e adevărat?”, a spus Denisa.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

