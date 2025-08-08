Mireasa, sezon 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 8 august 2025

Primul clasament din sezonul 12 Mireasa a fost citit de Mirela Vaida în gala de pe 8 august 2025. Publicul a desemnat Mama, Fata și Băiatul Săptămânii.

Prima săptămână din sezonul 12 Mireasa s-a încheiat cu citirea clasamentului. Sezonul 12 a debutat pe 4 august 2025, iar publicul i-a cunoscut pe cei 20 de concurenți (10 fete și 10 băieți) și pe cele 6 mame care au pășit în casa Mireasa. Timp de o săptămână, publicul Mireasa a putut vota pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272 pentru a-și desemna preferații.

În prima săptămână a sezonului 12 Mireasa, telespectatorii au putut vedea cărțile de vizită ale celor 10 băieți. În fiecare zi au fost prezentate câte două povești de viață. Fetele și telespectatorii au privit prezentările băieților: Sorin, Cristian, Liviu, Alex, Virgil, Ion, Dian, Ionuț, Alexandru, Adin.

Concurentele au avut întâlniri rapide cu băieții și au apărut primele impresii și reacții. Fanii Mireasa au avut ocazia să afle câteva detalii și despre concurentele sezonului 12 Mireasa: Alexandra, Ștefania, Diana, Lavinia, Loredana, Emily, Gabriela, Samina, Costina, Alina.

Cele 6 doamne care au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025 și care s-au aflat la votul publicului pentru titlul de Mama Săptămânii sunt: doamna Nicoleta- mama lui Cristian, doamna Adriana- mama lui Adin, doamna Elena- mama lui Dian, doamna Virginia- bunica lui Alex, doamna Liliana- însoțitoarea lui Ion, doamna Cristiana- însoțitoarea lui Virgil.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. De asemenea, Fata, Băiatul și Mama Săptămânii sunt șefii casei. În ediția Mireasa din 8 august 2025, moderatoarea Mirela Vaida a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 8 august 2025

Mirela Vaida a anunțat Cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Adriana

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Costina

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Emily

Fata Săptămânii este: Diana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alex

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Virgil

Băiatul Săptămânii este: Liviu

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.