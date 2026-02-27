La Survivor începe o nouă săptămână încărcată de provocări: „suntem într-o nouă partidă de șah”. Ce aduce ediția de azi

Antena Căutare
Află ce se întâmplă în ediția de vineri, 27 februarie 2026, a emisiunii Power Couple România.

După șapte săptămâni de competiție, triburile s-au adaptat condițiilor dificile și au realizat că viața de zi cu zi a rămas în urmă, iar familia le este doar în gânduri și în speranța de a-i revedea cât mai târziu, cu rezultate cât mai bune în competiție. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu o nouă ediție puternică, în care jocul va avea o miză importantă, iar triburile o dorință majoră de a se impune!

După ce l-a eliminat pe Adi Petre, Lucian va comenta evoluția jocului de etapa trecută și va menționa că: ”am luptat cât am putut eu de bine”. Totodată, Războinicul va recunoaște că această plecare este una negativă pentru trib: ”Îmi pare rău că l-am pierdut pe Adi, mi-a plăcut foarte mult caracterul lui”.

În tribul Faimoșilor, problemele de sănătate persistă! Naba va continua să acuze durerile de spate, lucru remarcat și de colegi. ”Naba este într-o durere continuă. Spunea cineva că s-a trezit plângând”, va specifica Cristi Boureanu, completat de Patricia care consideră că Naba trebuie să fie mai atentă la durerile pe care le resimte: ”trebuie să se gândească la ea și apoi la noi”. Nici Gabi Tamaș nu va fi ferit de probleme, acesta având încă efecte de la o căzătură de la joc, care-l va trimite la recuperare medicală. Cum se vor simți cei doi diseară, urmează să aflăm.

Războinicii sunt convinși că trebuie să facă schimbări în strategii, dar și să se țină de ele, nu să le mai piardă pe parcurs, pentru a-și reveni din ciclul de trei înfrângeri consecutive. ”Dacă ne dau iar cu terenul în cap, ne ducem spre o ușoară dezbinare”. Pot ei să-și revină cu adevărat și să demonstreze că mai sunt o echipă?

”Suntem într-o nouă partidă de șah, s-au mutat pionii pe tablă. Au plecat și turele și nebunii”, va fi comentariul făcut de CAV când va discuta despre structura tribului său. Să aibă el dreptate și să fi apărut noi caractere care impactează ce se întâmplă acum cu Războinicii?

Doar câteva ore rămase până când întrebările își vor găsi răspuns și pânâ când Adi Vasile va da fluierul într-o nouă etapă importantă! Urmează să aflăm și care va fi miza serii, dar și cine se va impune în primul joc!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

