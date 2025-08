Mireasa sezonul 12. Cine sunt și cum arată cei 10 concurenți. Ei sunt băieții pregătiți să-și găsească jumătatea

Zece băieți au intrat în sezonul 12 Mireasa pentru a-și găsi dragostea. Mirela Vaida i-a cunoscut pe 4 august 2025 pe toți concurenții.

Zece băieți au venit la Mireasa în sezonul 12. Iată primele detalii despre băieți!

Sorin Puia este concurent în sezonul 12 Mireasa

Sorin Puia este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Brăila. Are o înălțime de 1,84 și 90 de kilograme. Sorin este instructor de fitness. Tânărul a făcut Armata. Concurentul este născut în zodia Gemeni. „Îmi place o femeie dură. Consider că femeia este oglinda bărbatului. Mama mi-a spus să vin singur că mă descurc. Am avut 3 relații de lungă durată. Nu am scheleți în dulap, sunt curat”, a spus Sorin.

Cristian Rădulescu este concurent în sezonul 12 Mireasa

Cristian Rădulescu este concurent în sezonul 12 Mireasa. Cristi Rădulescu este de meserie frizer, are 23 de ani, este Capricorn, are o înălțime de 1,80 m. și o greutate de 80 de kilograme. Îi place să se plimbe și să exploreze. A venit alături de mama lui, doamna Nicoleta. „Sunt puternic, hotărât, cu simțul umorului și știu ce vreau de la viață. Mă văd în Finală căsătorit”, a spus Cristian.

Liviu Gherman este concurent în sezonul 12 Mireasa

Liviu Gherman este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Bacău. Tânărul are 26 de ani, este zodia Balanță, are o înălțime de 1,83 m și 72 de kilograme. Se ocupă cu detailing auto și este pasionat de drumeții. Cea mai lungă relație a durat 3 ani și jumătate. Băiatul se vede plecând însurat de la Mireasa.

Alex Ifrim este concurent în sezonul 12 Mireasa

Alex Adrian Ifrim este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Petroșani. Tânărul are 25 de ani, este curier, are o înălțime de 1,68 m și 74 de kilograme. Este în zodia Pești și își dorește să-și câștige dragostea. A venit alături de bunica lui, doamna Virginia.

Virgil Ion este concurent în sezonul 12 Mireasa

Virgil Ion este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Nicolești, Dâmbovița. Are 25 de ani și este antrenor personal. Este Capricorn, are o înălțime de 1,85 m și 82 de kilograme. Cititul, fotbalul, fitnessul și fotografia se numără printre pasiunile lui. „Nu am o tipologie de femeie. La o fată mă atrage să fie simplă și naturală”, a spus Virgil. Doamna Cristiana este însoțitoarea lui.

Ion Barsanu este concurent în sezonul 12 Mireasa

Ion Barsanu este concurent în sezonul 12 Mireasa, are o înălțime de 1,93 și 85 de kilograme și vârsta de 21 de ani. Este zodia Leu, lucrează în construcții și îi place dansul. A venit la Mireasa să-și găsească jumătatea. Însoțitoarea este doamna Liliana.

Dian Ghiță este concurent în sezonul 12 Mireasa

Dian Ghiță este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din județul Gorj. Tânărul are 21 de ani și este de meserie lăcătuș mecanic. Este zodia Fecioară, are o înălțime de 1,78 și 72 de kilograme. Îi place să alerge și să iasă în oraș. A venit la Mireasa alături de mama lui, doamna Elena. A avut o singură relație de 6 ani.

Ionuț Tătaru este concurent în sezonul 12 Mireasa

Ionuț Tătaru este concurent în sezonul 12 Mireasa. Are 25 de ani și este șofer pe ridesharing. Are o înălțime de 1,74 m și o greutate de 70 de kilograme, este Scorpion și vine din Brașov, dar este născut în Brăila.

Alexandru Constantinescu este concurent în sezonul 12 Mireasa

Alexandru Constantinescu este concurent în sezonul 12 Mireasa. Tânărul are 29 de ani, o înălțime de 1,70 și 70 de kilograme. Alexandru este student la management în Anglia și lucrează ca curier. Este născut în zodia Gemeni și e pasionat de plimbări în natură, sport și tatuaje.

Adin Grădinaru este concurent în sezonul 12 Mireasa

Adin Grădinaru este concurent în sezonul 12 Mireasa și este gorjean. Tânărul are 23 de ani, este zodia Taur și este șofer pe TIR. Adin are 1,84 înălțime și 82 de kilograme, este pasionat de condus, gătit și sport. Mama lui, doamna Adriana, îl însoțește la Mireasa. „Sunt pasional, magnetic și foarte seducător!”

