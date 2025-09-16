Mireasa, sezon 12. Cum au apărut Lavinia și Adin în live după ce doamna Adriana le-a sugerat să renunțe la relație

În emisia live de pe 16 septembrie 2025 Lavinia și Adin au vorbit despre situația dintre ei. Cu puțin timp înainte de a intra în direct la emisiune, fata și-a auzit la telefon sora, iar băiatul și-a auzit mama, la Mireasa: Direct din culise.

Adin nu știe dacă să-i urmeze sfatul mamei sale și anume acela de a nu merge mai departe în relația cu Lavinia.

Întrebată ce a vrut să spună cu replica: „Nu știi ce e în sufletul meu” de la petrecere, Lavinia a spus: „Probabil că eram foarte dezamăgită și tristă. Dezamăgită de mine și pentru că am băut și pentru că simțeam o dezamăgire. De comportamentul meu față de Adin, de comportamentul meu cu mine și că nu știu să mă exprim la momentul potrivit”, a spus Lavinia.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Lavinia s-a distrat cu Sorin la petrecere, iar Adin a fost foarte supărat. Cei doi tineri au plâns

Cum au apărut Lavinia și Adin în live după ce doamna Adriana le-a sugerat să renunțe la relație. Ce a spus băiatul despre sfatul mamei: „A zis că se vede groaznic!”

Chiar dacă cu o zi înainte Lavinia a spus că își amintește tot ce s-a întâmplat la petrecere, în emisia live de pe 16 septembrie, fata a spus că, de fapt, nu-și amintește tot.

Adina și-a auzit mama la telefon și a povestit la Mireasa că doamna Adriana le-a sugerat să o ia pe drumuri separate.

„Eu sunt bulversat de tot ce se întâmplă. Sâmbătă seara a fost ea, luni a încercat să se scoată, să dea vina pe mine și azi după cineva i-a zis că ar trebui să-și recunoscă greșeala, asta face Nu-i place că nu sunt respectat. Că nu am fost respectat. A zis că ce se vede e groaznic. MI-a spus să pun lucrurile cap la cap, dar în principiu să nu merg mai departe. Eu nu știu ce simt să fac. Nu pot să vă dau un răspuns”, a spus Adin.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.