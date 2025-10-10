Mireasa, sezon 12. Daiana și Sorin s-au declarat într-o cunoaștere. Fata a oferit prima răspunsul

Diana și Sorin au intrat într-o cunoaștere în gala din 10 octombrie 2025. Decizia a venit în urma unei săptămâni foarte tensionate pentru cei doi.

Mireasa, sezon 12. Daiana și Sorin s-au declarat într-o cunoaștere în gala din 10 octombrie 2025

În urma unui material în care Diana și Sorin vorbeau despre un posibil sărut între ei, băiatul a spus că sunt într-o cunoaștere. Astfel, Simona Gherghe repetat întrebarea în gala din 10 octombrie 2025.

Cei doi au fost întrebați și vinerea trecută dacă își doresc să facă acest pas, dar au oferit răspunsuri diferite. De data aceasta Diana a fost cea care a decis să intre într-o cunoaștere cu Sorin.

„Constat că sunteți într-o cunoaștere. De ce vă feriți? Pentru că ceea ce se întâmplă între voi este o cunoaștere. De când vă e teamă de termeni”, a întrebat Simona Gherghe în emisia live.

„Nu mi-e teamă. Am și spus vinerea trecută. Oricum e o cunoaștere”, a răspuns Sorin.

„Dacă tu crezi că e o cunoștere, eu repet întrebare. Așadar, dragii mei, vă declarați într-o cuoaștere în casa Mireasa”, a mai adăugat prezentatoare.

„Da, mă declar”, a spus Diana după câteva secunde de tăcere. Decizia celor doi a fost aplaudată de ceilalți concurenți.

