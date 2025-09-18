Mireasa, sezon 12. Denisa, mărturisiri despre singura relație serioasă pe care a avut-o. Reacția lui Cristian

Denisa, noua concurentă a sezonului 12 Mireasa, a vorbit despre singura ei relație serioasă. Imaginile au fost difuzate la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 17 septembrie 2025.

Denisa le-a povestit fetelor întâmplările mai puțin plăcute din singura relație serioasă pe care a avut-o până la cei 24 de ani ai săi.

„Singura mea relație serioasă cu toate cele: mutat în casă, cunoscut de părinți și toate cele este de 3 ani și jumătate. În București. Eu când m-am mutat în București la diferență de o lună l-am cunoscut pe tipu respectiv. M-a prezentat părinților după 2 ani. Ne-am mutat părinților după 2 ani și jumătate. Pleca în vacanțe fără mine, pe mine mă lăsa acasă pentru că nu puteam să plec de la locul de muncă, el nu avea încredere în mine că se gândea că fac alte lucruri când e plecat. Anul trecut în iulie mi-a controlat telefonul, i s-a părut lui ceva foarte suspect. M-a lăsat să plec la muncă și mi-a dat mesaje să merg să-mi iau hainele, că nu mai am ce căuta la el în casă. Da (n.r. a răspuns Da la întrebarea Ștefaniei: Și după s-a pus cu cineva?).

Denisa a povestit că s-a despărțit în iulie de fostul iubit, dar cei doi s-au mai văzut până în octombrie, într-o relație neoficială.

„În octombrie anul trecut m-am operat la sâni. În prima seară nu a venit la mine, a venit a doua seară, vine la mine și era aranjat, parfumat și l-am întrebat dacă are întâlnire. L-am sunat, mi-a răspuns din greșeală la al treizecilea apel. I-am zis că dacă nu e acasă merg după el și îi fac scandal. Aveam drene, am plecat. M-am dus la el, ne-am certat toate cele și mi-am luat pisicul de la el”, a mai povestit Denisa.

Denisa a mărturisit că îl place pe Cristian și că vrea să se axeze să-l cunoască. În acest context, fiul doamnei Nicoleta a fost întrebat ce părere are despre povestea amoroasă din trecutul Denisei.

„Nu știam cu lux de amănunte și nici nu am întrebat-o. Pentru mine nu sunt atât de relevante chestiile din trecut. N-aș vrea să redeschid așa o carte și să luăm paginile din spate, ci să ne axăm pe prezent și să ne construim un viitor! Lucrurile merg foarte bine între noi, am încredere, Denisa știe ce vrea, e matură, are dorința de a evolua, avem gusturi comune”, a spus Cristian în direct, după vizionarea materialului în care Denisa a povestit despre fosta ei relație.

