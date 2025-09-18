Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Denisa, mărturisiri despre singura relație serioasă pe care a avut-o. Reacția lui Cristian

Mireasa, sezon 12. Denisa, mărturisiri despre singura relație serioasă pe care a avut-o. Reacția lui Cristian

Denisa, noua concurentă a sezonului 12 Mireasa, a vorbit despre singura ei relație serioasă. Imaginile au fost difuzate la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 17 septembrie 2025. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 13:11 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 13:22

Denisa le-a povestit fetelor întâmplările mai puțin plăcute din singura relație serioasă pe care a avut-o până la cei 24 de ani ai săi.

„Singura mea relație serioasă cu toate cele: mutat în casă, cunoscut de părinți și toate cele este de 3 ani și jumătate. În București. Eu când m-am mutat în București la diferență de o lună l-am cunoscut pe tipu respectiv. M-a prezentat părinților după 2 ani. Ne-am mutat părinților după 2 ani și jumătate. Pleca în vacanțe fără mine, pe mine mă lăsa acasă pentru că nu puteam să plec de la locul de muncă, el nu avea încredere în mine că se gândea că fac alte lucruri când e plecat. Anul trecut în iulie mi-a controlat telefonul, i s-a părut lui ceva foarte suspect. M-a lăsat să plec la muncă și mi-a dat mesaje să merg să-mi iau hainele, că nu mai am ce căuta la el în casă. Da (n.r. a răspuns Da la întrebarea Ștefaniei: Și după s-a pus cu cineva?).

Citește și: Mireasa, sezon 12. Virgil a plâns de emoție când și-a auzit familia la telefon. De care fată din casă le place părinților

Denisa, mărturisiri despre relația tumultuoasă din trecut: „Am plecat operată după el”. Ce a dezvăluit noua concurentă Mireasa și cum a reacționat Cristian

Denisa a povestit că s-a despărțit în iulie de fostul iubit, dar cei doi s-au mai văzut până în octombrie, într-o relație neoficială.

„În octombrie anul trecut m-am operat la sâni. În prima seară nu a venit la mine, a venit a doua seară, vine la mine și era aranjat, parfumat și l-am întrebat dacă are întâlnire. L-am sunat, mi-a răspuns din greșeală la al treizecilea apel. I-am zis că dacă nu e acasă merg după el și îi fac scandal. Aveam drene, am plecat. M-am dus la el, ne-am certat toate cele și mi-am luat pisicul de la el”, a mai povestit Denisa.

Denisa a mărturisit că îl place pe Cristian și că vrea să se axeze să-l cunoască. În acest context, fiul doamnei Nicoleta a fost întrebat ce părere are despre povestea amoroasă din trecutul Denisei.

„Nu știam cu lux de amănunte și nici nu am întrebat-o. Pentru mine nu sunt atât de relevante chestiile din trecut. N-aș vrea să redeschid așa o carte și să luăm paginile din spate, ci să ne axăm pe prezent și să ne construim un viitor! Lucrurile merg foarte bine între noi, am încredere, Denisa știe ce vrea, e matură, are dorința de a evolua, avem gusturi comune”, a spus Cristian în direct, după vizionarea materialului în care Denisa a povestit despre fosta ei relație.

Denisa și Cristian
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce băieți i-au atras atenția Denisei. Noua concurentă a făcut un top 3

Mireasa, sezon 12. Virgil a plâns de emoție când și-a auzit familia la telefon. De care fată din casă le place părințilo... Chat-ul zilei la Mireasa, 18 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Observatornews.ro Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 12. Virgil, lăsat fără cuvinte de Samina. Fata a recunoscut că îl place: „Ce faci cu informația asta?”
Mireasa, sezon 12. Virgil, lăsat fără cuvinte de Samina. Fata a recunoscut că îl place: „Ce faci cu...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mireasa sezonul 12. Decizia lui Adin în privința relației cu Lavinia. Mai formează sau nu cei doi un cuplu?
Mireasa sezonul 12. Decizia lui Adin în privința relației cu Lavinia. Mai formează sau nu cei doi un cuplu?
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x