Mireasa, sezon 12. Ce băieți i-au atras atenția Denisei. Noua concurentă a făcut un top 3

Denisa, noua concurentă a sezonului 12 Mireasa a spus cine sunt băieții din emisiune bruneți, înalți și cu tatuaje care i-au atras atenția. Fata a făcut un top 3 în platoul de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Denisa a recunoscut ce băieți i-au atras atenția din punctul de vedere al aspectului. Noua concurentă a rostit tren nume: Alexandru, Cristian și Sorin.

„A fost un top la prima vedere. Sunt convinsă că lucrurile se mai pot schimba!”, a precizat Raluca Preda.

Alexandru a fost fericit să-și audă numele: „Pare o fată interesantă, mi-a atras atenția că am discutat puțin. A fost prima fată care a întrebat de situația cu băiețelul și nu au fost tatuajele un impediment, cum am pățit până acum în casă și asta mi-a plăcut foarte mult la ea”, a spus Alexandru.

Și Cristian a părut interesat de Denisa: „Știi cum merg până la Horezu dacă-mi pun orteza la picior și-mi dau cu gel?”, a spus Cristian reușind să stârnească amuzamentul în platoul de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Numele meu este Denisa Dărvărescu, am 24 de ani, sunt din Râmnicu Vâlcea. Sunt Balanță: energică, mereu cu zâmbetul pe buze. Intru în casa Mireasa pentru a-mi găsi jumătatea și pentru a menține energia pozitivă. Tiparul băiatului pe care eu îl caut: să fie înalt, brunet, cu mici tatuaje, să fie foarte amabil cu mine, să mă iubească și să ne clădim viitorul împreună”, a spus Denisa când a intrat în casa Mireasa.

