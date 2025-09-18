Mireasa, sezon 12. Virgil a plâns de emoție când și-a auzit familia la telefon. De care fată din casă le place părinților

Antena Căutare
În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 17 septembrie 2025 Virgil a primit un apel telefonic de la familie. Atât părinții concurentului cât și băiatul au plâns de emoții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 10:56 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 11:58

Virgil și Gabriela au dormit în același pat când în casa Mireasa a fost panica de la miezul nopții. Între ei au fost atingeri și mângâieri. Întrebată ce părere are despre Gabriela, mama lui Virgil a ocolit răspunsul și a recunoscut că ar prefera-o pe Alexandra.

Virgil a plâns de emoție când și-a auzit familia la telefon. Ce a spus mama lui

„Am emoții pentru că l-am văzut că este foarte demoralizat. Mami, să nu fii pentru că nu ai făcut nimic de care să-ți fie rușine! Să fii tare și să fii cum ești tu: acel copil cu suflet bun, sincer și te rog să nu mai plângi, să nu mai fii supărat pentru că am văzut că ai spus că ai plâns foarte mult, tu acolo nu te-ai dus, mami, să te stresezi, ci pentru un scop. Cu un scop ai ajuns acolo și te rog să nu mai fii atât de supărat, să nu te mai văd așa!”, a spus doamna Florina.

În contextul în care Virgil a dormit cu Garbiela, mama acestuia a fost întrebată ce părere are despre fată: „Ce să vă spun? Toate fetele sunt frumoase, toate fetele sunt frumoase în felul lor. Nu știu dacă depinde de mine. Sincer vă spun mi-a plăcut Emily foarte mult ca fată, ca tot și să zic sincer și Alexandra pentru că e foarte cuminte, are sufletul ca el, sincer”.

Tatăl lui Virgil a plâns la telefon și și-a lăudat fiul: „Noi am optat pentru Alexandra foarte mult”

„Dacă le face complimente, asta nu înseamnă că neapărat simte ceva pentru ele”, a mai ținut să precizeze mama lui Virgil, după ce Samina a reproșat că băiatul le dă speranțe deșarte fetelor pe care le complimentează.

„Așa e el: oferă dragoste, iubire, respect la tot ce înseamnă femeie. Tati, nu fi supărat! Tu ești un bărbat foarte ok, n-ai greșit cu nimic! Noi ca părinți am optat pentru două fete. Noi am optat pentru Alexandra foarte mult. Dar el alege ceea ce simte și noi suntem foarte fericiți. Copilul nostru a venit acolo pentru experiență. Noi îl susținem din toate punctele de vedere”, a spus și tatăl lui Virgil.

