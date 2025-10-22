Mireasa, sezon 12. Diana, reacție neașteptată după ce mama ei a intrat în casă. Ce i-a reproșat când au rămas singure

Mama Dianei a venit să stea în casa Mireasa câteva zile, însă concurenta a fost deranajtă de sfaturile primite. Cele două au purtat o discuție deschisă între mamă și fiică.

Diana a fost nemulțumită de atitudinea mamei sale după ce aceasta a venit să îi fie alături | Antena 1

Doamna Nelly a intrat în casa Mireasa pentru a-i fi aproape fiicei ei, într-o perioadă extrem de tensioană pentru acesta. Așa cum a anunțat Simona Gherghe, mama Dianei va sta câteva zile în competiție, însă atunci când au rămas singure, fata a avut o serie de reproșuri la adresa mamei sale.

Ce reproșuri a avut Diana la adresa mamei ei. Doamna Nelly a făcut o dezvăluire dureroasă din trecutul fetei

În pauza de publicitate, mama Dianei l-a cunoscut și pe Sorin, însă au stabilit să nu vorbească mai multe într-un timp atât de scurt. Cu toate acestea, fata și-a rugat mama să îi explice acestuia de ce s-a supărat de fapt

Întrebată ce crede despre legătura dintre cei doi, aceasta a răspuns: „Este greu de spus dacă Sorin este potrivit pentru Diana pentru că am văzut puține. Sorin este foarte brav. L-am plăcut de prima dată. Eu îmi doresc copilul meu să nu plângă. Condiser că dragoste trebuie să aducă fericire în ochi, nu lacrimi. Nu am văzut-o niciodată așa”.

Deși a venit să își susțină fiica, Diana i-a reproșat mamei sale atitudinea pe care a avut-o față de ea. Fata i-a cerut să îi fie alături indiferent de alegerile ei.

„După 3 luni de zile în care stai aici fără activitate, aceleași persoane, cu care nu rezonezi, vezi anumite chestii, care te pun într-o lumină proastă, nu vrei să le mai spui, apoi ești aici în platou...”, i-a spus Diana mamei ei.

Doamna Nelly a sfătuit-o să își schimbe atitudinea, să lase lucruri să îi „treacă pe lângă urechi” și să se abțină pentru următoarele două luni.

„Mămică, repet și îți mai spun: ori vii aici, mă susții și îmi respecți alegerile, dar nu o să mă poți niciodată transforma în ceea ce nu sunt. Nu mă ruga să devin mobilă. Nu îmi impune să fiu cineva cine nu sunt. Tu maxim poți să-mi spui niște sfaturi, cum să mă îmbunătățesc. Tu ai venit să mă scoți de aici. Campionii se duc până la capăt”, a mai spus Diana.

„Diana cu adevărat este un copil foarte receptiv, naiv, credul, drăgăstos. A trecut printr-o experiență și nu s-a reabilitat. Ea nu a primit dragostea pe care și-a dorit-o. Nu a primit-o din partea tatălui și mereu o caută”, a mai dezvăluit domna Nelly la testimoniale.

În emisia live din 22 octombrie 2025, Diana a plâns când a văzut materialul și a explicat că se simte neînțeleasă de mama ei.

„Jumătate din lacrimile de ieri nu erau la adresa mea”, a explicat doamna Nelly.

